DRUGA GODIŠNJICA

VIDEO Fico se prisjetio kobnog dana, objavio snimku: 'Što te ne ubije...'

Maša Ilotić Šuvalić
15.05.2026.
u 21:18

Pokušaj atentata na slovačkog premijera Roberta Fica dogodio se 15. svibnja 2024. godine.

Na drugu godišnjicu pokušaja atentata, slovački premijer Robert Fico iskoristio je društvene mreže kako bi pokazao svoju snagu. U videu objavljenom na X-u, Fico se vidi kako nosi usku majicu i hoda cestom prije nego što se zaustavi kako bi napravio nekoliko sklekova. Potom se sa svojim psom okupao u jezeru. Dok izlazi iz jezera, Fico u kameru kaže: "Zapamtite, što vas ne ubije, ojača vas. Ugodan vam dan".

Podsjetimo, 15. svibnja 2024. Fico je upucan nakon sastanka vlade u gradu Handlová u središnjoj Slovačkoj. Fico je teško ranjen s više hitaca te je hitno prevezen u bolnicu u kritičnom stanju.

U listopadu 2025., Juraj Cintula, 72-godišnji pjesnik i aktivist, osuđen je na 21 godinu zatvora  U poruci manje od mjesec dana nakon pucnjave, Fico je javno oprostio napadaču i  okrivio slovačku oporbu  za poticanje političke klime koja je dovela do pokušaja atentata na njega, piše Politico.
atentat Slovačka robert fico

KR
Krug
22:01 15.05.2026.

mogli ste navesti i da je ubojica bio pobješnjeli proukrajinac.

