VIDEO Fico se prisjetio kobnog dana, objavio snimku: 'Što te ne ubije...'

Na drugu godišnjicu pokušaja atentata, slovački premijer Robert Fico iskoristio je društvene mreže kako bi pokazao svoju snagu. U videu objavljenom na X-u, Fico se vidi kako nosi usku majicu i hoda cestom prije nego što se zaustavi kako bi napravio nekoliko sklekova. Potom se sa svojim psom okupao u jezeru. Dok izlazi iz jezera, Fico u kameru kaže: "Zapamtite, što vas ne ubije, ojača vas. Ugodan vam dan".

Today I’m celebrating my second birthday 🍀 Remember: what doesn’t kill you makes you stronger. Have a nice day. pic.twitter.com/ZdfXy7oZIb — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) May 15, 2026

Podsjetimo, 15. svibnja 2024. Fico je upucan nakon sastanka vlade u gradu Handlová u središnjoj Slovačkoj. Fico je teško ranjen s više hitaca te je hitno prevezen u bolnicu u kritičnom stanju.

U listopadu 2025., Juraj Cintula, 72-godišnji pjesnik i aktivist, osuđen je na 21 godinu zatvora U poruci manje od mjesec dana nakon pucnjave, Fico je javno oprostio napadaču i okrivio slovačku oporbu za poticanje političke klime koja je dovela do pokušaja atentata na njega, piše Politico.