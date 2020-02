Skuplje cigarete zbog brige za zdravlje nacije ili najlakše punjenje proračuna?

Kad god treba pokrpati rupe u proračunu, najavi se poskupljenje cigareta, sada i alkohola i bezalkoholnih pića, pod izlikom brige za zdravlje nacije. Nema dvojbe da ovisnosti kao pušenje i pijenje uzrokuju niz zdravstvenih problema i povezani su s kardiovaskularnim i respiratornim bolestima i rakom, no čini se da je državi više od zdravlja nacije stalo do punjenja proračuna, a najlakše ga je napuniti znajući da imamo trećinu pušača koji se neće lako odreći cigareta, makar ih kupovali na crno.

Postoji još niz drugih ovisnosti i nezdravih navika koje građani uzrokuju neodgovornim ponašanjem i čije liječenje košta pa jednako plaćaju zdravstvene i socijalne usluge kao i odgovorni građani. Da je doista državi stalo da se smanji broj pušača, dosljedno bi se provodili zakoni i maloljetnicima ne bi bile dostupne cigarete i alkohol pa ne bismo viđali djecu pušače ispred srednjih škola, a usto je notorno da se u klubovima maloljetnicima toči alkohol i nitko ih ne pita za osobnu. Brine li državu to što se u EU ubrajamo u nacije u kojima su građani lošeg zdravlja prije 60. godine, dok su u uređenim zemljama EU građani dobrog zdravlja i sa 70 godina?

Što je sa slatkišima?

No, te zemlje imaju jake preventivne i druge zdravstvene programe, bolji standard, uređeno tržište rada koje ne dopušta izrabljivanje radnika ili ga svodi na minimum i sve to dovodi do toga da u dobrom zdravlju dočekaju mirovinu. I manje puše i piju. Uz cigarete trebaju poskupjeti i e-cigarete, alkohol i slatka pića. Zašto onda ne i slatkiši i nezdrave grickalice? Uredba o trošarinama zasad je odgođena, a prijedlog nove uredbe o visini trošarina trebao bi biti usvojen na sjednici Vlade za nekoliko tjedana. U Hrvatskoj, prema Eurostatu, četvrtina ljudi su pušači, no prema drugim istraživanjima, koje stručnjaci smatraju pouzdanijima, imamo i više od trećine pušača. Prema izvješću Europske komisije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, imamo 35% pušača i drugi smo u EU po udjelu pušača nakon Grčke.

– Povećanje poreza preko trošarina na alkohol, cigarete i bezalkoholna pića ima prije svega fiskalni razlog odnosno punjenje proračuna. To je staro porezno pravilo da se s najvišim poreznim stopama oporezuju proizvodi koji imaju mali koeficijent elastičnosti. To su proizvodi kojih se ne odričemo, bio to kruh ili cigarete, kojiih se pušači neće lako odreći jer je to strast, ovisnost, kao i alkohol. Neće se građani odreći zbog poskupljenja benzina ni automobila jer nam je to način života, jer svi imamo aute, starije ili novije. Kako potrošači neće reagirati na poskupljenje tako da prestanu kupovati te proizvode, to je eldorado za proračun kad zatreba. To poskupljenje nema nikakve veze s prosvjetiteljskim elementom odnosno s time da se smanje štetne navike građana jer se ta pitanja rješavaju drugim politikama, a ne fiskalnom. Primarni je cilj toga punjenje proračuna – govori ekonomski analitičar prof. dr. sc Luka Brkić.

Napominje da mi imamo primitivan porezni sustav koji se najviše temelji na PDV-u, porezu na dohodak i porezu na dobit, a nemamo porez na nekretnine, na ekstra dobit, na nasljedstvo, a te poreze niti koristimo niti razmišljamo da ih iskoristimo.

Jača crno tržište

Hoće li poskupljenje cigareta dovesti do još veće kupnje duhanskih proizvoda na crnom tržištu? Istraživanje Ekonomskog instituta lani je pokazalo da 88 tisuća pušača kod nas duhanske proizvode, prije svega rezani duhan, kupuje na crno, najčešće od prijatelja i znanaca. Ekonomski institut naveo je da je potrošnja duhana izuzetno cjenovno osjetljiva jer bi više od polovine ispitanika smanjilo potrošnju ilegalno kupljenih cigareta i rezanog duhana kad bi im se cijena na legalnom tržištu smanjila i postala jednaka onoj na ilegalnom.

Očito, rješenje za smanjenje broja pušača treba tražiti u preventivnim i drugim zdravstvenim programima, a ne u poskupljenju cigareta. Cigarete iz ilegalno kupljenog rezanog duhana deset su puta jeftinije od tvorničkih koje se legalno prodaju. Godišnje izgubljeni porezni prihodi dosežu 120 milijuna eura, a čak polovina prihoda gubi se zbog kupnje duhanskih proizvoda u Srbiji i BiH.