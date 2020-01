Marić otkrio koliko će poskupjeti cigarete, ali i bezalkoholna pića

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić izjavio je kako ne očekuje da bi cigarete trebale poskupjeti više od dvije kune, slatka pića 40 kuna na hektolitar, što je u cijeni jedne litre bezalkoholnih pića 40 lipa plus PDV.

Marić je to izjavio u razgovoru za Dnevnik Nove TV dodavši kako to neće dovesti do nekog velikog udara na potrošače.

Istaknuo je i kako će se liječnicima morati osigurati sredstva za prekovremene sate te dodao kako nije moguće predvidjeti sudske sporove.

Potpredsjednik Vlade je ocijenio da Porezna uprava dobro radi svoj posao.

Od 2010. godine, otkad se provode procedure oko nabave nekretnina do danas je Porezna uprava reagirala na negdje oko 1600 slučajeva, napomenuo je dodavši kako je aktviranjem tog procesa utvrđen nesrazmjer 1000 od 1600 slučajeva, ukupne vrijednosti oko 320 milijuna kuna.

Prosječno je to, naglasio je, po prekršaju je utvrđeno oko 320 tisuća kuna. To nisu mali iznosi, rekao je ministar financija.