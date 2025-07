Škoro: Thompson me nije zvao na koncert i bez obzira na to išao bih čuti ga uživo, ali ne smijem zbog anafilaktičkog šoka!

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je bio je glazbenik i bivši političar Miroslav Škoro. Na pitanje zašto je otišao iz politike kaže kako o njoj ne želi i ne voli govoriti jer bi morao govoriti ružno jer se sve svelo na osobnu razinu. Dva puta se vraćao nakon što je devedesetih bio konzul RH u Pečuhu, 2007. kao saborski zastupnik HDZ-a i 2019. kao predsjednički kandidat pa prvi predsjednik Domovinskog pokreta pa ne isključuje da će ponovno u politiku, iako sumnja.

- Ja bih bio budala kada bih rekao da neću više nikada. Međutim, mislim da sam dovoljno mudar. Imam dovoljno godina i dovoljno svojih zdravstvenih i osobnih problema da mogu sa slobodom reći da stvarno nemam više takvih ambicija i ne znam što bi se trebalo dogoditi da se uopće na bilo koji način više bavim nečim što se zove politika.

Škoro kaže da je igrao i trčao utrke i misli da je imao dobar rezultat iako nije postao premijer jer je DP imao nedovoljnih 16 zastupnika, ni predsjednik država, ali ni gradonačelnik Zagreba. Shvatio je kaže da neki ljudi na različitim razinama politike imaju različite interese i da je shvatio da ga koriste kao trkaćeg konja ili zastavu s kojoma mašu. - Ali, činjenica je da sam ja bio u tom trenutku, i to može biti jako dobar naslov za vaš intervju, taj konj koji je mogao trčati sve te utrke i ja sam bio ta zastava koja je lepršala.

Ispod se uvijek događaju interesi koji su identični, kao i interesi svih ovih ljudi. Jeste li vi to znali od početka ili ste to u nekom trenutku shvatili da ste vi taj konj i zastava kojom se maše? - Nažalost, pokazalo se da nisam baš nešto. Ja za sebe ne mislim da sam glup, ali se pokazalo da nisam nešto naročito pametan, tako da sam ja vjerovao u neke druge stvari i u tom smislu sam ja idealist. To je istina.

Škoro kaže da još nije vrijeme da govori o ljudima s kojima se razišao da se ne uvali u još veće nevolje jer ne vjeruje u pravosudni sustav, a da tim ljudima nitko ništa ne može. Tvrdi i da ima svu dokumentaciju iz Domovinskog pokreta,a onima s kojima je radio šalje poruku rečenicom iz srpskog filma: Čestitam situaciju! S Mariom Radićem, vidio se kaže, na sudu na kojem je tužio neki medij,a on je bio svjedok. S Ivanom Penavom se nije sretao.

Miroslav Škoro fasciniran je koncertom Marka Perkovića Thompsona čijem je sinu Petru Šimunu bio krsni kum, a zajedno su nastupali. Demantira da su u svađi i kaže da ih je život udaljio. Napravili su dvije pjesme Reci, brate moj i Sude mi. -To je jednostavno vjerojatno jedna od najvećih pjesama koju sam ja u životu napravio. Generalno, to je strašno. Brojke koje su oko te pjesme su fascinantne i to je i njegova i moja najslušanija pjesma. Mislim, u izvođačkom smislu. Autorski je moja. Ja sam dobio nekidan izvješće Spotifyja, a ta pjesma ubija. Ono, za dva dana ima po 24 tisuće slušanja, što je nevjerojatno.

Škoro kaže da ga Thompson nije zvao na koncert i da njega treba pitati zašto jer svatko za sebe slaže program kao što je to napravio on za arenu. On bi, kaže išao na koncert slušati ga uživo,ali ne dopušta mu zdravlje jer je imao anafilaktički šok od magarećeg mlijeka. - Ja bih rado to uživo vidio i otišao bih sto posto, ali ne smijem. Mislim, kako bih rekao, ja ne mogu sebi dopustiti da od 10 -11 ujutro do navečer budem na ovom suncu. Mislim, mogu ići, ali sigurno neću dočekati početak koncerta, nego ću opet završiti na hitnoj.

U politici mu, kaže Škoro, motivacija nije bio novac i plaća jer se bavi poslom u kojem mu plaća ne treba. Od glazbe se, dodaje, može lijepo živjeti, a on je rano uredio svoja autorska i izvođačka prava od kojih dobiva novac. Biznis s vinom u Kutjevu ima jer je htio vratiti dug Požeštini u kojoj je nastupao na festivalu,al i da to u tome još nije u plusu. Uskoro Donjoj Drenovi kod Zeline otvara kuću za odmor u kojem će supruga Kim i on čak i kuhati gostima na feštama.