Skandalozna snimka iz COVID bolnice Dubrava: Djelatnici tulumarili uz svirače

U COVID bolnici Dubrava snimljene su nevjerojatne scene koje nalikuju više jednoj svadbi nego prostoru boilnice gdje se liječe oboljeli od koronavirusa. Snimku na kojoj osoblje bolnice pleše dok im sviraju tamburice i harmonika objavio je RTL, a dobili su je od dijela djelatnika koji je ogorčen ovakvim postupanjem svojih kolega.

– U ovakvim situacijama me sram što sam medicinska sestra. U 20 godina staža ovo nisam doživjela. Nepoštivanje epidemioloških mjera, alkohol u potocima, tambure, pjesma i ples. I sve to u prostoru bolnice u režiji djelatnika. Ne znam tko je dozvolio bend u bolnici i je li za to znao, ali očekujem sankcije za aktere ovog događaja. Mislim da se ovime bacila ružna slika na ostale djelatnike koji svoj posao rade kako treba, cijela bolnica bruji o spornom tulumu, a vrijeme je i da se za to odgovara i spriječi u buduće. Borimo se protiv virusa, a sami ga širimo. Ljuta sam i razočarana – rekla je jedna medicinske sestra iz KB Dubrava.

VD ravnatelja KB Dubrava Ivica Lukšić kaže da nije bio upoznat sa situacijom te da snimku zabave prvi puta vidi.

– Iznenađen sam, ali morate znati da u bolnici ljudi naporno rade i da moram vidjeti sve okolnosti što je dovelo do toga da bi vam mogao nešto detaljnije reći. Kad utvrdimo okolnosti izvijestit ćemo vas – rekao je.

Na upit hoće li biti sankcija i kakve sankcije se mogu za ovakvo nedolično ponašanje naglasio je:

– Ja bih u ovom momentu rekao da mi date vremena da utvrdimo okolnosti. Onda ćemo postupiti shodno onome što smo utvrdili.

