Skandalozan napad na Brigitte Macron: Hakeri upali u njezin porezni račun i promijenili joj ime

Prva dama Francuske, Brigitte Macron našla se u središtu skandala nakon što su hakeri upali u njezin osobni porezni račun i promijenili njezino ime u "Jean-Michel, poznat kao Brigitte Macron", potvrdio je Tristan Bromet, šef njezina kabineta, u intervjuu za francuski informativni kanal BFMTV. Ovaj incident dio je dugogodišnje kampanje dezinformacija koja lažno tvrdi da je Brigitte Macron rođena kao muškarac pod imenom Jean-Michel Trogneux, što je zapravo ime njezina brata, dok je Trogneux njezino djevojačko prezime. "Bili smo potpuno iznenađeni", izjavio je Bromet, opisujući trenutak kada je prva dama otkrila promjenu imena prilikom prijave na svoj porezni račun. Dvije osobe povezane s hakiranjem identificirane su, a prva dama podnijela je žalbu. Točan datum incidenta nije naveden, javlja Telegraph.

Deset osoba, uključujući osam muškaraca i dvije žene, suočava se s optužbama za seksističko elektroničko nasilje. Među optuženima su izabrani dužnosnik, vlasnik galerije, učitelj, medij i računalni znanstvenik, u dobi od 41 do 60 godina. Optužbe uključuju širenje lažnih tvrdnji o spolu prve dame te zlonamjerne komentare, uključujući one koji razliku u godinama između nje i predsjednika Emmanuela Macrona. Kampanja blaćenja proširila se i izvan Francuske. Američka influencerica krajnje desnice Candace Owens, poznata po podršci Donaldu Trumpu, producirala je podcast seriju "Becoming Brigitte", koja je prikupila milijune pregleda na YouTubeu, ponavljajući lažne tvrdnje da je Brigitte Macron transrodna osoba. Brigitte i Emmanuel Macron podnijeli su tužbu protiv Owens, a njihov odvjetnik, Tom Clare, izjavio je za BBC-jev podcast Fame Under Fire da su spremni na američkom sudu predočiti fotografske i znanstvene dokaze kako bi opovrgli ove optužbe. "Spremni smo u potpunosti dokazati da je ono što se govori o Brigitte Macron lažno", rekao je Clare, dodajući da je prva dama odlučna ispraviti nepravdu, čak i ako to zahtijeva javni proces.

Među optuženima na pariškom suđenju je i Aurelien Poirson-Atlan, 41-godišnja direktorica oglašavanja koja je pod pseudonimom Zoe Sagan širila laži, uključujući eksplicitne videozapise povezane s Benjaminom Griveauxom, bivšim kandidatom za gradonačelnika Pariza. Također, Delphine Jegousse, poznata kao "vidovnjakinja" Amandine Roy, suočava se s optužbama nakon što je 2021. godine, zajedno s novinarkom Natachom Rey, u četverosatnom YouTube videu tvrdila da je Brigitte Macron "prijevara" i "državna laž". Jegousse je u srpnju oslobođena optužbi za klevetu, no sada se vraća na sud zbog elektroničkog nasilja.