Skandali s kraljevskih vjenčanja: Od pijanih mladoženja i abdikacija, preko torti ‘nebodera’ i skulptura od šećera, do poklonjenih sireva od pola tone

Raskošne kočije, skupocjene tijare i besprijekorno organizirane ceremonije koje prate milijuni ljudi diljem svijeta, prva su asocijacija na bajkovita vjenčanja pripadnika kraljevskih obitelji, no nemali je broj slučajeva koji dokazuju da postoji i ona druga, niti malo blistava, strana medalje. Iza kulisa tih glamuroznih događaja, koji su spoj vrhunske elegancije i pomno isplaniranog protokola, kriju se bizarni incidenti, neugodne afere, nevjerojatni gafovi i priče koje više nalikuju scenariju neke crne komedije ili napetog trilera negoli romantičnoj bajci. Još od davnog srednjeg vijeka, pa sve do modernog doba, težina krune i strogi protokoli kraljevskih vjenčanja nerijetko su stvarali nepodnošljiv pritisak, što je često rezultiralo situacijama koje su varirale od onih komičnih, pa do doista tragičnih. I dok javnost uživa u vrhunskom spektaklu, stvarni akteri takvih elitnih vjenčanja nerijetko proživljavaju prave drame koje uključuju široku paletu nevjerojatnih, životnih scenarija, od odbjeglih mladenki i pijanih mladoženja, preko najbizarnijih anegdota, pa čak i do političkih kriza koje su bile izazvane samim činom vjenčanja. Povijest je prepuna primjera takvih događaja na kojima su "sretni mladenci" jedva čekali da ceremonija završi, a neki od njih svoje nezadovoljstvo nisu uspjeli sakriti niti pred oltarom.

Zasigurno jedan od najupečatljivijih primjera ‘kraljevske katastrofe’ seže u daleku 1795. godinu kada se britanski princ Georgea (kasnije kralj Georgea IV.) vjenčao sa svojom rođakinjom, Carolinom od Brunswicka. Taj brak, sklopljen isključivo iz interesa kako bi princ mogao otplatiti svoje goleme dugove, koji bi danas iznosili milijune eura, od prvog je susreta bio je osuđen na propast. Naime, kada je George prvi put ugledao svoju buduću suprugu, navodno je bio toliko silno razočaran njezinim izgledom da mu nije bilo dobro te je zatražio čašu brendija. Na sam dan vjenčanja situacija je potpuno eskalirala. Mladoženja je pred oltar došao toliko pijan da su ga dvojica vojvoda morala pridržavati kako se ne bi srušio. Umjesto suza radosnica, George je tijekom ceremonije plakao od očaja, jedva izgovarajući zavjete. Brak koji je počeo jednim od najneugodnijih vjenčanja u britanskoj povijesti, kasnije je bio obilježen međusobnim uvredama i javnim skandalima.

No, George IV., dakako, nije bio i jedini monarh koji se krajnje neukusno ponašao prema svojoj mladenki. The History Press bilježi i slučaj zloglasnog Henrika VIII., iza kojega nije bio tek jedan, nego niz bračnih neuspjeha. Njegov susret s četvrtom suprugom, Anom od Clevesa, pretvorio se u pravu farsu. Henrik, koji je tada već bio u srednjim godinama i daleko od svoje nekadašnje atletske građe, odlučio je iznenaditi svoju novu mladenku te ju je prije službenog upoznavanja pokušao "osvojiti" zagrljajima i poljupcima, prerušen i maskiran. Ne prepoznavši kralja, Ane je, zgrožena nasrtljivim strancem, reagirala odbijajući ga s vidnim gađenjem, što je silno povrijedilo Henrikov krhki ego. Uvrijeđeni je kralj kasnije izjavio da mu se mladenka fizički uopće ne sviđa, usporedivši ju s "flandrijskom kobilom", a njihov je brak poništen samo šest mjeseci nakon vjenčanja. Još bizarniji incident dogodio se stoljećima ranije, 1308. godine, na vjenčanju engleskog kralja Edwarda II. i Isabelle od Francuske. Umjesto da, nakon zavjeta, poljubi svoju mladenku, kralj je pred cijelim dvorom strastveno poljubio svog miljenika i ljubavnika, Piersa Gavestona, čime je duboko uvrijedio novu kraljicu, ali i izazvao golem skandal.

Skulptura od šećera i sir od pola tone



Demonstracija moći i bogatstva na kraljevskim vjenčanjima nerijetko je ozbiljno prelazila granice dobrog ukusa. Na svom vjenčanju s Marijom de' Medici, 1600. Godine, francuski kralj Henrik IV. na doista je ekscentričan način odlučio impresionirati uzvanike. Budući da nije mogao fizički prisustvovati dijelu svečanosti, Henrik IV. poslao je repliku samoga sebe koja je bila izrađena od šećera i to u prirodnoj veličini. Čitav banket bio je prava "šećerna fantazija", svi ukrasi, pa čak i posuđe, bili su jestivi. S druge strane La Manchea, na svom vjenčanju s princom Albertom 1840. godine, kraljica Victoria postavila je mnoge moderne trendove, ali i dobila jedan od najneobičnijih svadbenih poklona u povijesti. Farmeri iz Somerseta kraljici su poslali kolut cheddar sira težak nevjerojatnih 500 kilograma i napravljen od mlijeka čak 700 krava. Iako je gesta bila velikodušna, kraljica nije bila niti malo oduševljena, ni mirisom, a ni okusom tog gigantskog, pola tone teškog, mliječnog proizvoda, pa je sir na kraju neslavno završio, kao hrana za svinje.

No, Viktorijino je vjenčanje ostalo zapamćeno i po uvođenju bijele vjenčanice kao standarda. Naime, mladenke su do tog kraljevskog pira nosile haljine različitih boja, popularne su bile crvena, plava, pa čak i crna. No, Victoria tada bijelu boju nije odabrala slučajno, nego svjesno kako bi u fokus stavila izuzetnu Honiton čipku te tako dala podršku posrnuloj britanskoj industriji čipke. Čipka na njezinoj haljini izrađivala se mjesecima, a nakon što je haljina bila gotova, nacrti za čipku su odmah uništeni kako nitko, nikada ne bi mogao kopirati kraljičinu vjenčanicu. Iako je Victorijina odluka najprije bila motivirana ekonomskim razlozima, njezini vjenčani portreti popularizirali su bijelu vjenčanicu diljem Europe te je do kraja 19. stoljeća bijela boja, kao simbol čistoće i nevinosti, postala dominantan odabir mladenki, a tradicija se nastavila i tijekom 20. stoljeće, pa sve do danas.

Zanimljiva priča vezana uz odjeću za vjenčanje vezana je i za tadašnju princezu, a kasnije kraljicu Elizabetu II. koja se 1947. godine udala za princa Philipa. U to je vrijeme Britanija još uvijek bila u dubokoj, poslijeratnoj krizi i pod strogim mjerama štednje koje su ograničavale kupnju odjeće i materijala za sve građane, uključujući i članove kraljevske obitelji. Kako bi platila materijal za svoju vjenčanicu buduća je kraljica Elizabeta stoga morala skupljati kupone za odjeću. Sam taj njen čin prikupljanja kupona snažno je odjeknuo u javnosti, kao dokaz solidarnost buduće kraljice sa svojim narodom u teškim vremenima, što je izazvalo val solidarnosti među građanima koji su princezi tada slali svoje kupone, no dvor ih je morao vratiti zbog zakonskih regulativa te je u konačnici, s dodatnih 200 kupona, uskočila tadašnja Vlada. Simbolizirajući nadu i novi početak za naciju koja se oporavljala od ratnih razaranja, raskošna je kreacija od satena, u boji bjelokosti, bila ukrašena tisućama bisera i kristala. No, na sam dan vjenčanja dogodila se nezgoda - neposredno prije polaska u Westminster Abbey pukla je dijamantna tijara koju je mladenka trebala nositi na ceremoniji, pa je kraljevski je draguljar, pod policijskom pratnjom, jurio u svoju radionicu kako bi odmah popravio neprocjenjivo vrijedan komad nakita.

Abdikacije i moderne kontroverze



No, problemi tehničke prirode bili su sitni prema onima koji su prijetili čak i samim temeljima monarhije. Najpoznatiji takav slučaj u modernoj povijesti je onaj kralja Edwarda VIII., koji je 1936. godine abdicirao kako bi se mogao oženiti Amerikankom Wallis Simpson, iza koje su bile dvije rastave. No, takav brak niti britanska Vlada, niti crkva nisu prihvatili, pa je stoga Edward odabrao ljubav umjesto krune, što je izazvalo ustavnu krizu. Par se vjenčao u Francuskoj, bez prisustva članova kraljevske obitelji. Mladenka Wallis Simpson nosila je haljinu u boji koja je kasnije nazvana "Wallis plava". I dok je britanski tisak bio vrlo suzdržanu u praćenju događaja, to je vjenčanje u SAD-u izazvalo pravu medijsku histeriju, pratio se svaki detalj, uključujući čak i recepte za koktele koji su bili nazvani po mladenki.

Na neugodne situacije vezane uz prošlost svojih izabranika nije bila imuna niti Nizozemska kraljevska obitelj. Vjenčanje tadašnjeg princa Willema-Alexandera i Maxime Zorreguiete, 2002. godine, bilo je obilježeno političkim skandalom zbog oca mladenke koji je bio ministar u argentinskoj vojnoj hunti tijekom "Prljavog rata". Zbog njegove povezanosti s režimom, nizozemski mu je parlament zabranio dolazak na vjenčanje njegove kćeri, zbog čega je mladenka, dok je svirala argentinska glazba, zaplakala pred oltarom, tužna jer njezini roditelji ne mogu svjedočiti tom trenutku. Još veći skandal potresao je istu tu obitelj kada se princ Friso oženio s Mabel Wisse Smit, koja je navodno imala veze s poznatim, nizozemskim narkobosom. Budući da Vlada nije htjela odobriti taj brak, princ Friso se, zbog ljubavi, odrekao prava na prijestolje, što je potvrdilo da i u modernim monarhijama prošlost odabranika može imati ozbiljne, ustavne posljedice.

Odbjegle mladenke



Kraljevska vjenčanja koja nalikuju sapunicama nastavila su se i u 21. stoljeću, pa su tako vjenčanje princa Alberta od Monaka i Charlene Wittstock, 2011. godine, pratila šuškanja koja su više priličila holivudskom trileru. Tjednima prije ceremonije tabloidi su izvještavali o tome da je Charlene navodno čak tri puta pokušala pobjeći iz Monaka, nakon što je saznala za Albertove izvanbračne afere i djecu. Pričalo se da su joj, kako bi spriječili bijegu, oduzeli putovnicu, a njezine suze tijekom ceremonije mnogi su tada tumačili kao tugu, a ne suze radosnice, no par je kasnije ipak demantirao sve te navode i tužio medije. Obiteljska drama obilježila je 2017. godine i vjenčanje princa Ernsta Augusta Jr. od Hannovera. Njegov se otac javno usprotivio vjenčanju te je odbio doći na ceremoniju, no ne zbog mladenke, nego zbog spora oko vlasništva nad obiteljskim dvorcima koje je on ranije prepisao svom sinu, a potom ih je želio natrag.

Ni "vjenčanje stoljeća", ono princa Charlesa i Lady Diane Spencer 1981. godine, nije prošlo bez bizarnih trenutaka koji su, na neki način i nagovještavali buduće probleme. Pred oltarom i auditorijem od čak 750 milijuna ljudi, mlada je Diana pogriješila ime svog mladoženje, nazvavši ga "Philip Charles", umjesto "Charles Philip". I dok se to moglo pripisati njenoj tremi, mnogo je veći teret za mladenku bilo to što je, među uzvanicima, sjedila i Charlesova bivša djevojka, a kasnije i buduća supruga, Camille Parker Bowles. Naime, Diana je kasnije priznala da je pogledom tražila Camillu dok je hodala do oltara u svojoj vjenčanici sa šlepom od gotovo osam metara. Sama vjenčanica bila je toliko glomazna da je Diana jedva ušla i smjestila se u kočiju, te je po izlasku bila vidno izgužvana, što je bio tek jedan od mnogih, nesavršenih detalja onoga što je trebalo biti savršeno vjenčanje.

Torte od 9 katova i filmske pljačke iza kulisa



U posebnu kategoriju pretjerivanja na kraljevskim vjenčanjima spada gastronomija. Na vjenčanju Charlesa i Diane posluženo je čak 27 različitih torti, a glavna je bila visoka gotovo dva metra. Zanimljiv je i podatak da je Princ William, za vjenčanje s Kate Middleton, uz službenu, voćnu tortu, naručio i posebnu "mladoženjinu tortu" napravljenu od čokolade i 1700 McVitie's keksa, što je bio nostalgičan podsjetnik na slasticu koju je volio u djetinjstvu. Zapamćena je ostala i torta kraljice Victorije koja je imala opseg od gotovo tri metra i težila je oko 136 kilograma, a bila je ukrašena skulpturama pasa, golubica i Britanije. No, to je bila sitnica u usporedbi s tortom na vjenčanju kraljice Elizabete II., koja je bila visoka 2,7 metara i teška čak 226 kilograma. Takvi slastičarski podvizi zahtijevaju tjedne rada, ali i posebne inženjerske proračune, kako se konstrukcije od šećera i biskvita ne bi urušile pred visokim uzvanicima.

Nerijetko su događaji koji prate vjenčanja uzbudljiviji od same ceremonije, pa je tako vjenčanje Grace Kelly i princa Rainiera od Monaka, 1956. godine, bilo pravi medijski cirkus, dijelom orkestriran od strane studija MGM, koji je snimao čitav događaj, što je bio uvjet za raskid ugovora s popularnom glumicom. No, glamurozno je vjenčanje pratio još jedan nemili događaj - dok je cijeli svijet gledao mladenku u glamuroznoj vjenčanici izrađenoj od 125 godina stare čipke, u hotelu u Monte Carlu odvijala se prava, filmska pljačka. Lopovi su vješto iskoristili gužvu i kaos oko vjenčanja te su bogatim gostima, koji su došli na proslavu, ukrali komade nakita vrijedne na desetke tisuća dolara, što se savršeno poklapalo sa scenarijem jednog od Hitchcockovih filmova u kojem je glumila upravo Grace Kelly. Nepredviđenih je situacija bilo i na vjenčanju princa Williama i Kate Middleton – princ je naime imao problema sa stavljanjem premalenog prstena na ruku svoje mladenke. Sve su te životne priče samo dokaz da, bez obzira na to radi li se o tremi, ljubomori, obiteljskim svađama ili jednostavno o lošoj sreći, čak niti kraljevska vjenčanja nisu imuna na kaos i nesavršenosti.