VIDEO Sanja i Sead iz MasterChefa objavili video s vjenčanja! Evo kako je izgledao njihov najposebniji dan

Sanja Cukon i Sead Bojić, prošlosezonski natjecatelji kulinarskog showa "MasterChef", proteklih su dana ozakonili svoju vezu izrekavši sudbonosno "da". Nakon što su u ponedjeljak objavili kako je vrijeme za novu etapu života, sada su javnosti otkrili i kako je sve izgledalo iza scene. Sanja, finalistica showa, zablistala je u elegantnoj čipkastoj vjenčanici s dubokim V izrezom, dok se Sead odlučio za bež odijelo. "S.B. & S.B., 22.11." napisao je par u opisu, otkrivši kako je vjenčanje održano u subotu, a ispod videa su stigle brojne čestitke. "Da budete uvijek tako sretni. I ne dajte da sitnice unište vašu sreću. Divni ste", "Najdraži ljudi iz Masterchefa, čestitke od srca", "Čestitke od srca. I samo neka traje u zdravlju i sreći", "Sva sreća svijeta neka vas prati u zajedničkom životu. Predivni ste!!", "Zdravlje, sreća i ljubav neka vas prate na svakom koraku! Čestitke!", "Preeeekooookrasniii", napisali su im u komentarima.

Najljepša ljubavna priča koja je započela u poznatoj televizijskoj kuhinji "Masterchefa" dobila je svoj najljepši nastavak jer su Sanja Cukon i Sead Bojić službeno uplovili u bračnu luku. Novopečeni supružnici sretnu su vijest potvrdili objavom na Instagramu. Na crno-bijeloj fotografiji par pozira u elegantnom oldtimeru, pri čemu Sanja blista u čipkastoj bijeloj haljini sa srcolikim naočalama, dok je Sead odabrao svijetlo odijelo i sunčane naočale. Atmosferu je dodatno začinila pjesma "So Easy (To Fall in Love)" Olivije Dean koja je svirala u pozadini, a kratak opis "Vožnja života, #TeamForever" jasno daje do znanja da je ovo tek početak njihovog zajedničkog putovanja. Sanja je ubrzo nakon objave na svom profilu promijenila prezime i uzela suprugovo.

Zanimljivo je kako su mladenci uspjeli organizirati vjenčanje u iznimno kratkom roku, s obzirom na to da su zaruke objavili tek krajem listopada. Njihova ljubavna priča ubrzala se nakon romantične prosidbe u Sarajevu, rodnom gradu mladoženje, gdje je Sead iznenadio Sanju na mostu Festina Lente. Iako je ona mislila da snimaju reklamu, Sead je kleknuo i postavio sudbonosno pitanje, na koje je Sanja kroz suze radosnice odgovorila potvrdno. Sead je također obilježio ovaj poseban dan objavom fotografije na kojoj poziraju ispred Augustova hrama u Puli, gradu koji je postao njihov zajednički dom nakon završetka showa.

Prisjetimo li se njihovih početaka, jasno je da je kemija postojala od prvog susreta u MasterChefu. Sanja je često isticala kako joj se Sead svidio odmah kada su se prvi put sreli na galeriji studija tijekom snimanja natjecanja za crne pregače. Iako su u početku razgovori bili prijateljski, uz kave na terasi vile i zajedničku ljubav prema kuhanju, rodilo se nešto više. Sead joj je bio velika podrška, posebice nakon prvog gastroduela kada je osjećala da su se ostali okrenuli protiv nje, a njegova energija i neiskvarenost bili su presudni faktori koji su je osvojili.

Nakon završetka snimanja, par je jedno vrijeme održavao vezu na daljinu, balansirajući između Pule i Sarajeva uz svakodnevne višesatne videopozive. Međutim, želja da budu zajedno i grade zajedničku karijeru naposljetku je prevagnula. Nakon što je Sanja posjetila Seada u Sarajevu, donijeli su odluku da žele živjeti i raditi zajedno, bez obzira na lokaciju. Sudbina im je ubrzo otvorila vrata u jednom restoranu u Puli, što je bio savršen povod da se Sead preseli i da započnu zajednički život u Istri. Danas su nerazdvojni, kako privatno tako i poslovno.