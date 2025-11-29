Naši Portali
Anthony Albanese oženio Jodie Haydon

FOTO Premijer se vjenčao u tajnosti: Ceremoniju zasjenio pas Toto s prstenjem

Foto: Mike Bowers for PMO/REUTERS
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
29.11.2025.
u 14:13

Nakon završenog obreda vjenčanja, premijera Albanesea i njegovu novu suprugu pratila je pjesma Stevieja Wondera "Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)", a prvi ples otplesali su na taktove hita Franka Sinatre "The Way You Look Tonight".

 Australski premijer Anthony Albanese oženio se svojom partnericom Jodie Haydon s kojom je u vezi pet godina na privatnoj ceremoniji u The Lodgeu, službenoj premijerskoj rezidenciji u Canberri, javlja NBC. Prvi je australski premijer koji stupa u brak za vrijeme obnašanja premijerske dužnosti. 

Premijera i gospođu Haydon vjenčala je službena osoba iz Novoga Južnog Walesa, a zavjete su napisali sami. "Apsolutno smo oduševljeni što možemo podijeliti svoju ljubav i međusobnu predanost zajedničkom budućem životu pred članovima svojih obitelji i najbližim prijateljima", stoji u zajedničkoj izjavi premijera Albanesea i gospođe Haydon.

Planovi o vjenčanju, uključujući datum i mjesto, držani su u strogoj tajnosti iz sigurnosnih razloga. Mladu su do oltara otpratili njezini roditelji, Bill i Pauline Haydon, njezina petogodišnja nećakinja Ella prosipala je latice cvijeća, a premijerov pas Toto nosio je prstenje. Mladenka je bila odjevena u vjenčanicu poznate australske modne kuće 'Romance Was Born', a vjenčano prstenje kupljeno je u draguljarnici Cerrone u sydneyskom Leichhardtu.

Kum i kuma mladencima bili su brat gospođe Haydon, Patrick Haydon i premijerova rođakinja, Helen Golden. Nakon završenog obreda vjenčanja, premijera Albanesea i njegovu novu suprugu pratila je pjesma Stevieja Wondera "Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)", a prvi ples otplesali su na taktove hita Franka Sinatre "The Way You Look Tonight".

Među važnim gostima vjenčanju su prisustvovali ministri kabineta Jim Chalmers, Penny Wong, Katy Gallagher i Richard Marles te glumac Rhys Muldoon. Na petodnevni medeni mjesec u Austeraliji par ide sljedeći tjedan. Sve troškove vjenčanja platili su privatnim sredstvima.  Ovo je drugi Albaneseov brak. Njegov prvi brak s bivšom političarkom iz Novoga Južnog Walesa, Carmel Tebbutt potrajao je 19 godina. Razveli su se 2019. Iz tog braka par ima sina Nathana. Paru je, među ostalima čestitala i čelnica australske oporbe Susan Ley.

