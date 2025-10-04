Naši Portali
U SABORU SU OD NEOVISNOSTI

Sjećate li se ovih stranaka? Nestale su iz Sabora, a sada bi još jedna mogla otići u zaborav

Autor
Mateja Šobak
04.10.2025.
u 19:20

Znamo sudbinu sličnih perjanica hrvatske politike; i HSLS-ovu, i HNS-ovu, i HSP-ovu, a kako vrijeme odmiče, u taj bi koš mogao i SDP

Sjećate se Novog vala? Ne mislimo na Termite, Haustor, Azru, čak ni na Prljavo kazalište pa ni na Stidljivu ljubičicu. Govorimo o Novom valu – Stranci razvoja, jednoj od brojnih hrvatskih parlamentarnih opcija tijekom godina. I vratit ćemo se Valu za trenutak, samo da pojasnimo zašto ga uopće spominjemo. Krešo Beljak, predsjednik HSS-a, kaže da više ne želi biti predsjednik te stranke, što bi mogao postati posljednji čavao na njezinu lijesu, iako se ona u Saboru, prvo u većem, a sad u vrlo malom broju, drži od same neovisnosti Hrvatske.

Najviše troškova

Znate već i sami sudbinu sličnih perjanica hrvatske politike; i HSLS-ovu, i HNS-ovu, i HSP-ovu, a kako vrijeme odmiče, u taj bi koš mogao i SDP. Nije ovo, međutim, priča o njima, već o onima koji su došli, malo "saborovali" i onda se izgubili u bespućima registra političkih stranaka u nas. E pa, među njima je i Novi val, opcija koju je, prije nešto više od 10 godina, osnovao Ljubo Jurčić, ekonomist, ali ju je u Saboru predstavljao Jakša Baloević. Ako vam i dalje treba podsjetnik, to je gospodin koji je u sedmom sazivu parlamenta bio jedan od pet onih s najvišim troškovima; na njegovu cestarinu, stanarinu, odvojeni život i ine troškove otišlo je tadašnjih 420 tisuća kuna.

