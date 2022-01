Sjajne vijesti iz SAD-a: Djevojčici Kiari liječenje napreduje, njezin otac cijeloj naciji poslao snažnu poruku

Hvala vam što nismo zaboravljeni, kaže nam Valentino Goršić iz Šibenika misleći pri tome na sve ljude u Hrvatskoj i izvan nje koji su mislima i svakim načinom podrške uz njihovu Kiaru (7).

Već je prošlo mjesec dana otkako je Kiara Goršić s obitelji otputovala u Ameriku na eksperimentalnu terapiju koja joj može jedina pomoći u borbi sa zloćudnim tumorom na mozgu.

- Sad smo opet svi dobro. Uglavnom predobro nam je krenulo da bi to kod nas bilo dugoročno. To je nemoguće - dodaje Valentino. Opisuje za 24sata kako je izgledao njihov početak u San Franciscu.

- Prva dva tjedna sve je bilo super, božićno i novogodišnje vrijeme, Kiara je bila na terapiji koju je super prihvatila i doktori su bili jako zadovoljni. Svaki tjedan se rade svi mogući pregledi pa su čak rekli da se vidi i neurološki pomak ka boljemu. I mi smo primijetili da su neki simptomi nestali. Na primjer, dosta je lučila sline na desnu stranu. Sad toga više nema! No kako to inače biva s nama, moralo je nešto krenuti u ne tako dobrom smjeru - priča tata Valentino.

Naime, drugi dan nove godine Kiara je dobila osip po cijelom tijelu.

- Sličan osip je imala seka dva dana, međutim Kiari je potrajao 12 dana popraćen temperaturom i do 40 stupnjeva. Bila je hospitalizirana šest dana i nisu znali što joj je. Provjeravali su sve varijante od toga je li alergična na terapiju, da joj se nije upalio centralni port koji joj je ugrađen još u ljeti, je li to neka bakterijska ili virusna reakcija... Opet su radili tisuću nalaza i zaključak je na kraju bio da je bila virusna reakcija kao i kod seke, samo s obzirom na to da je Kiari narušen imunološki sustav, imala je puno jaču reakciju nego što je imaju inače zdrava djeca. Potom su joj davali neke lijekove i infuziju pa je jadna cijela natekla, no sad se sve polako opet normalizira - opisuje Valentino za 24sata dodatne strahove koje su prolazili s njihovom hrabrom djevojčicom.

Cijela ta situacija obitelj je nakratko i razdvojila, što im je dodatno teško palo s obzirom na to da su ionako u tuđini.

- Eto, nama su tih šest dana bili grozni, barem meni i seki bez Jaje i mame - dodao je Kiarin otac.

Kad je god to moguće, izlaze na svježi zrak i upoznaju se sa San Franciscom.

- Svaki slobodni trenutak idemo negdje jer bi cure poludjele u sobi od dosade. Ima zaista toliko toga za vidjeti. No najgori su kišni dani. Smješteni smo u sklopu bolnice pa posjeti nisu dozvoljeni, a sve one radionice i igraonice u sklopu kompleksa su također zatvorene, tako da se tih dana igramo u sobi, cure crtaju, gledaju crtiće i slično - priča tata. Vikendom odlaze u San Jose, kod prijatelja na druženja, jer imaju djecu godišta njihovih kćeri. Dodaje kako su ih posjetili brojni Hrvati.

- Kiara je dobila nebrojeno poklona i paketa te je teško povjerovati koliko su ti ljudi povezani s nama samo zato što smo Hrvati. Jedna obitelj je potegnula s avionom šest sati iz Clevelanda. Imaju curicu s istom dijagnozom kao Kiara i željeli su nas upoznati, tako da je to predivno - kaže Valentino.

U utorak je Kiara trebala ponovno dobivati lijekove od kojih je bila na pauzi dva tjedna. Pravi učinak lijeka trebao bi biti vidljiv za tri mjeseca kako bi se znalo djeluje li kod nje ONC. Uzima još jednu terapiju, no radi se o prvoj fazi istraživanja pa se o njoj ništa ne zna.

- Kiara se bori i dalje, ništa joj nije teško. Uhvati je dan nostalgije kao i nas, ali znamo zašto smo ovdje. Nije lako nikome, no moramo to zajedno izdržati - zaključio je Valentino.