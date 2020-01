Pokajnik osuđen, suoptuženi Šišljagić i Marolin oslobođeni

I u ponovljenom suđenju, ista presuda – Vladimir Šišljagić, bivši osječko-baranjski župan i nekadašnji čelnik HDSSB-a, te Martin Marolin, bivši pročelnik županijske Agencije za razvoj, oslobođeni su krivnje za izvlačenje 122.000 kuna iz Županije. Nepravomoćna je to presuda Županijskog suda u Osijeku. Po optužnici, Šišljagića i Marolina se tereti da su pronašli pet poduzetnika od povjerenja i isplatili im županijske poticaje za njihove tvrtke, a oni su i do 80 posto tog iznosa morali vratiti njima na ruke, izravno ili posredstvom Zlatka Maksimovića, u to doba predsjednika županijske Skupštine.

Vratili i 80% poticaja

– Nije bilo sporno da se radi “o perfidnoj korupciji”, kako je to naznačio USKOK, a što su potvrdili i svjedoci, da su morali vraćati i do 80 posto iznosa poticaja. No, detaljnom analizom, sud nije mogao utvrditi kome je taj novac vraćen – obrazložio je presudu sudac Davor Mitrović. Dodao je i kako su sva izvješća državne revizije u Županiji bila pozitivna i da su sve odluke o dodjeli poticaja bile zakonite.

Video: Šišljagić o nepravomoćnoj presudi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Ponavljam, nema nedvojbenih dokaza koji bi upućivali na zaključak da je dio poticaja vraćen Vladimiru Šišljagiću i Martinu Marolinu. Svjedoci su rekli kako nisu bili u kontaktu s njima dvojicom, nego su kontaktirali isključivo sa Zlatkom Maksimovićem – zaključio je sudac Mitrović.

Sud, tako, ni drugi put nije povjerovao Maksimoviću, koji je u svom svjedočenju u listopadu ponovno ustvrdio kako je “Marolinu jednom predao 20.000 kuna, a Šišljagiću 17.000, 20.000 i 40.000 kuna”. Šišljagić ga je u obrani dva dana prije nazvao lažnim svjedokom.

Maksimović je i prije prvog postupka priznao krivnju za isto kazneno djelo, kao pomagač, nagodio se s USKOK-om i pravomoćno je osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu od 11 mjeseci. Baš je ta činjenica – da je jedan optuženik pravomoćno osuđen, a dvojica nepravomoćno oslobođena, po istoj optužnici – izazvala prijepore, a Maksimovićev je iskaz secirao i Vrhovni sud. Viši je sud tada ocijenio da iskazi nekih svjedoka, poglavito Maksimovića, nisu temeljito razmotreni, niti su dovedeni u korelaciju s nekim drugim dokazima, pa je ukinuo prvu oslobađajuću presudu.

Šišljagić i Marolin nisu htjeli komentirati novu presudu, dodavši kako će za to biti vremena. No, ogorčenje nije krio USKOK-ov tužitelj Darko Dodig.

VIDEO Tužitelj Darko Dodig o izrečenoj nepravomoćnoj presudi Šišljagiću

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Zapravo je riječ o identičnoj presudi kao i prošli put, koja je ukinuta odlukom Vrhovnog suda i gdje je Sud naložio suđenje drugom Vijeću upravo iz ovih razloga i ocjena dokaza koje je ponovio osječki Sud. Po mojem mišljenju, ovo je vrlo loša poruka za cjelokupnu hrvatsku javnost jer ljudi koji su odlučili progovoriti o nezakonitostima lokalnih moćnika bivaju zapravo stigmatizirani, oni su jedini osuđeni, bez pravosudnog epiloga u odnosu na prave krivce – kazao je Dodig.

– Dakle, gospodin Maksimović je pokazao moralnu i građansku hrabrost. Opisao je sve one nezakonitosti koje je on činio i koje su činili tuženici Šišljagić i Marolin. Međutim, sud mu ne vjeruje i osuđuje jedino Maksimovića. Ponavljam, ovo je vrlo loša poruka. Najavljujemo žalbu. Borba protiv korupcije nije prestala – poručio je on nadalje, a onda se obratio svim Osječanima:

– Pozivam sve građane ovog grada da pokažu hrabrost, da pokažu strast u borbi protiv korupcije... Neka prijave sve nezakonitosti jer bez građana i bez iskaza svjedoka mi ne možemo doći do pravomoćnih presuda. Sve se izgleda svodi na matematiku. Uz naše svjedoke, po mojem mišljenju, dovoljno je naći pet svjedoka koji će veličati lik i djelo pojedinog optuženika i gdje će izostati prava analiza i prava odlučnost u borbi protiv korupcije – zaključio je tužitelj i još jednom apelirao na sve hrvatske građane “neka se ne plaše, neka prijave nezakonitosti jer jedino se zajedno s njima možemo boriti protiv kriminala.

Optužnica dignuta 2015.

Optužnica protiv Vladimira Šišljagića podignuta je u rujnu 2015. godine. Još dok je trajala istraga, smijenjen je s čela HDSSB-a, u listopadu 2014. Dvije godine poslije, razišao se s Branimirom Glavašem, a kao disident, i izbačen je iz te stranke, zajedno s Dinkom Burićem i još nizom “pobunjenika”. Po novi mandat na čelu Osječko-baranjske županije upustio se 2017., stoga, kao nezavisni kandidat, ali pobijedio ga je HDZ-ov Ivan Anušić.