Sirijski dječak se snimao ispod ruševina: 'Ne znam hoću li preživjeti ili umrijeti'

Potresne snimke i fotografije dolaze s područja pogođenih razornim potresima. Stižu i užasne brojke o smrtno stradalima u Turskoj i Siriji, a strahuje se da će brojke biti još veće. Spasioci su u utrci s vremenom i, unatoč teškim uvjetima, tragaju za preživjelima ispod ruševina.

Na društvenim se mrežama pojavila snimka sirijskog dječaka koji se snimao pod ruševinama zgrade u kojoj je živio.

- Ne znam hoću li preživjeti ili umrijeti. Ako se video bude dijelio, to znači da sam preživio - rekao je dječak na snimci.

Syrian Boy’s Message From Under The Rubble



This Syrian boy records himself from under the rubble after his home collapsed due to the earthquake.



“Ahamdulillah for everything”#Syria #PrayForTurkey #PrayForTurkeyAndSyria #PrayforSyria pic.twitter.com/8CV7fDZcPW