Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ENERGETSKA KRIZA

Putin poslao poruku Europi: 'Ako se iznenada odluče preorijentirati, spremni smo surađivati'

Russian President Vladimir Putin chairs a State Council meeting at the Kremlin in Moscow
Foto: ALEXANDER NEMENOV/REUTERS
1/3
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
09.03.2026.
u 18:37

Dodao je da bi ruske tvrtke trebale iskoristiti trenutačnu situaciju na Bliskom istoku, iako je napomenuo da je porast cijena vjerojatno privremene prirode.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u ponedjeljak da je iranski rat izazvao globalnu energetsku krizu te upozorio da bi proizvodnja nafte ovisna o transportu kroz Hormuški tjesnac uskoro mogla potpuno stati. Putin je ponovno dao do znanja da je Rusija spremna opskrbljivati ​​Europu naftom i plinom. Rusija je drugi najveći svjetski izvoznik nafte i posjeduje najveće svjetske rezerve prirodnog plina.

Govoreći na sastanku s vladinim dužnosnicima i čelnicima vodećih ruskih proizvođača nafte i plina, Putin je rekao da je Moskva spremna ponovno surađivati ​​čak i s europskim tvrtkama i kupcima. "Ako se iznenada odluče preorijentirati i pružiti nam dugoročnu suradnju, oslobođenu političkih pritisaka, spremni smo surađivati ​​i s Europljanima. Ipak, potrebna su nam jamstva da su spremni i voljni surađivati ​i osigurati održivost i stabilnost", rekao je Putin.

Dodao je da bi ruske tvrtke trebale iskoristiti trenutačnu situaciju na Bliskom istoku, iako je napomenuo da je porast cijena vjerojatno privremene prirode. Cijene nafte u ponedjeljak su premašile 100 dolara po barelu i dosegle vrhunce od 2022. godine jer je Hormuški tjesnac efektivno zatvoren zbog rata s Iranom.

Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za američku turneju, evo koga je pozvao izbornik vatrenih
Ključne riječi
energetska kriza Rusija Vladimir Putin

Komentara 29

Pogledaj Sve
Avatar Matija22
Matija22
18:56 09.03.2026.

Ovaj ratni zločinac nema ni stida ni srama.

ST
StožerniGeneral50
19:27 09.03.2026.

Pa zakaj tovariš Putin? Pa 4 godine trubite da vama ide bolje pod sankcijama nego prije, da ratujete sa kompletnim Zapadom i sad bi neprijatelju prodavali naftu i plin? 😂😂😂

Avatar dosadno
dosadno
19:27 09.03.2026.

Mentalitet životinje - "u se, na se, poda se". Ili, "samo neka je meni dobro, a za druge me baš briga". Pojednostavljeno, ali na to se očito svodi kod mnogih.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!