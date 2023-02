VIDEO Čuda u Siriji i Turskoj: Iz ruševina spašene djevojčica i beba

Spasilački tim nevladine organizacije Bijele kacige objavio je video na kojem se vidi kako su spasioci nakon 40 sati izvukli djevojčicu iz ruševina jedne kuće. Unatoč tome što je dva dana bila zatočena pod ruševinama djevojčica nije teže ozlijeđena. Snimka je nastala u gradu Salkin, u provinciji Idlib.

U Siriji je broj žrtava dosegao 2470, javlja AFP. Spasilačkie ekipe nevladine organizacije Bijele kacige objavile su da je najviše žrtava na dijelu koji kontrolira sirijska vlada . Stotine ljudi i dalje su pod ruševinama, a prošlo je više od 50 sati od potresa. Sirija moli svijet za ukidanje sankcija toj zemlji kako bi pogođenima potresm pomoć bila lakše dostavljena.

Once again, another miracle….. a child rescued after more than 40 hours of being trapped under the rubble of her house in the city of #Salqin in the countryside of #Idlib, #Syria yesterday, February 7.#SyriaEarthquake #earthquake pic.twitter.com/R7kRsNZFEG