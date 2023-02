Spasioci u utrci s vremenom: Broj žrtava prešao 8.300, posljedicama pogođeno 23 milijuna ljudi

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan proglasio je tromjesečno izvanredno stanje u 10 pokrajina, a spasioci se utrkuju s vremenom pokušavajući spasiti što više ljudi iz ruševina nakon što katastrofalnog potresa koji je u ponedjeljak pogodio Tursku i Siriju. Broj poginulih i dalje raste, a premašio je brojku od 8.300, javlja AFP. Ozlijeđeno je više od 40.000 ljudi. Pomoć stiže iz cijelog svijeta, ali razmjeri humanitarne katastrofe sve su veći. U tijeku su akcije spašavanja.

