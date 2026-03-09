Ukrajina pomaže zemljama na Bliskom istoku, evo kakve koristi ona ima od toga

Dok se rat u Iranu širi, Ukrajina je poslala presretačke dronove i tim stručnjaka kako bi pomogla u zaštiti američkih vojnih baza u Jordanu, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za The New York Times. Sjedinjene Američke Države zatražile su pomoć u četvrtak, a ukrajinski tim otputovao je sljedeći dan, rekao je Zelenski. "Odmah smo reagirali. Rekao sam: 'Da, naravno, poslat ćemo naše stručnjake.'“

Dok rat u Iranu riskira preusmjeravanje svjetske pažnje s rata u Ukrajini, Kijev istovremeno ima priliku iskoristiti svoje iskustvo i naprednu tehnologiju na novom frontu. Zemlja je tako ponudila pomoć američkim snagama i njihovim saveznicima u obrani od dronova iranskog dizajna koje Rusija godinama koristi u Ukrajini. Kijev se nada da će se tako i "umiliti" SAD-u te da bi mu to moglo pomoći u mirovnim pregovorima.

Ukrajinski vođa rekao je da želi pomoći bliskoistočnim nacijama, ali da također mora uravnotežiti te zahtjeve s potrebama Ukrajine gdje je rat već ušao u petu godinu. Kijev je ponudio razmjenu svojih presretačkih dronova bliskoistočnim zemljama za snažnije sustave koji su Ukrajini potrebni za suočavanje s ruskim balističkim projektilima. Ukrajina je također rekla da će pomagati bliskoistočnim zemljama u zamjenu za diplomatsku pomoć u pritisku na Rusiju prema primirju. Zelenski je napomenuo kako neke bliskoistočne zemlje imaju vrlo snažne odnose s Rusijom.

Rusija je koristila iranske dronove poznate kao Shahed te na temelju originalnog proizvoda razvila vlastitu verziju. Ukrajina se s vremenom prilagodila te sada može uništiti većinu ruskih jednosmjernih napadnih dronova. U danima nakon početka rata u Iranu, Zelenski kaže da su njegov tim i on primili pozive vođa iz Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana, Kuvajta, Katara i Saudijske Arabije koji traže pomoć. Kazao je i kako će još jedan tim ukrajinskih stručnjaka otputovati na Bliski istok kako bi pomogao nacijama procijeniti kako se mogu zaštititi od iranskih dronova, osim samo ispaljivanjem skupih Patriot presretača.