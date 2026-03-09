Naši Portali
ISKUSTVO I TEHNOLOGIJA

Ukrajina pomaže zemljama na Bliskom istoku, evo kakve koristi ona ima od toga

A satellite image shows fire in the Ras Tanura oil refinery in Saudi Arabia after a drone attack
Foto: VANTOR/REUTERS
1/8
Autor
Dora Taslak
09.03.2026.
u 17:20

U danima nakon početka rata u Iranu, Volodimir Zelenski kaže da su njegov tim i on primili pozive vođa iz Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana, Kuvajta, Katara i Saudijske Arabije koji traže pomoć

Dok se rat u Iranu širi, Ukrajina je poslala presretačke dronove i tim stručnjaka kako bi pomogla u zaštiti američkih vojnih baza u Jordanu, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za The New York Times. Sjedinjene Američke Države zatražile su pomoć u četvrtak, a ukrajinski tim otputovao je sljedeći dan, rekao je Zelenski. "Odmah smo reagirali. Rekao sam: 'Da, naravno, poslat ćemo naše stručnjake.'“

Dok rat u Iranu riskira preusmjeravanje svjetske pažnje s rata u Ukrajini, Kijev istovremeno ima priliku iskoristiti svoje iskustvo i naprednu tehnologiju na novom frontu. Zemlja je tako ponudila pomoć američkim snagama i njihovim saveznicima u obrani od dronova iranskog dizajna koje Rusija godinama koristi u Ukrajini. Kijev se nada da će se tako i "umiliti" SAD-u te da bi mu to moglo pomoći u mirovnim pregovorima. 

Ukrajinski vođa rekao je da želi pomoći bliskoistočnim nacijama, ali da također mora uravnotežiti te zahtjeve s potrebama Ukrajine gdje je rat već ušao u petu godinu. Kijev je ponudio razmjenu svojih presretačkih dronova bliskoistočnim zemljama za snažnije sustave koji su Ukrajini potrebni za suočavanje s ruskim balističkim projektilima. Ukrajina je također rekla da će pomagati bliskoistočnim zemljama u zamjenu za diplomatsku pomoć u pritisku na Rusiju prema primirju. Zelenski je napomenuo kako neke bliskoistočne zemlje imaju vrlo snažne odnose s Rusijom.

Rusija je koristila iranske dronove poznate kao Shahed te na temelju originalnog proizvoda razvila vlastitu verziju. Ukrajina se s vremenom prilagodila te sada može uništiti većinu ruskih jednosmjernih napadnih dronova. U danima nakon početka rata u Iranu, Zelenski kaže da su njegov tim i on primili pozive vođa iz Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana, Kuvajta, Katara i Saudijske Arabije koji traže pomoć. Kazao je i kako će još jedan tim ukrajinskih stručnjaka otputovati na Bliski istok kako bi pomogao nacijama procijeniti kako se mogu zaštititi od iranskih dronova, osim samo ispaljivanjem skupih Patriot presretača.
Ključne riječi
dron Ukrajina Volodimir Zelenski rat na Bliskom istoku

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar Donbass Babushka
Donbass Babushka
17:44 09.03.2026.

Je li ovo neki vic?

AG
Agram1960
17:38 09.03.2026.

Nije lako biti Zelenski!

V0
Vlaskoulicanec3.0
17:49 09.03.2026.

Na čemu je ovaj lik?

