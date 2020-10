Korona očito uzima danak: U rujnu najviše umrlih u posljednjih 9 godina

Prerano je Miroslav Radman, vodeći se podacima Državnog zavoda za statistiku, relativizirao broj umrlih od COVID-a ističući da je u prvih osam mjeseci 2020. umrlo 967 ljudi manje nego lani. Zanemario je temeljno u demografiji, da se mrtvi broje na kraju godine i da se treba voditi računa o još nekim parametrima.

Prema podacima DZS-a, očito je da će broj umrlih ove godine biti veći nego lani jer su već u rujnu umrle 482 osobe više nego lani, njih 4328, što je najveći broj umrlih od 2011. Podaci za prvih devet mjeseci 2020. pokazuju i da ćemo na kraju godine imati manje brakova i razvoda. U prvih 9 mjeseci 2020. umrlo je 39.168 ljudi, a lani njih 39.653 u tom razdoblju, a inače u Hrvatskoj se najviše umire u zimskim mjesecima, i bez COVID-a, i to najviše u siječnju, pa nakon zimskih mjeseci u ožujku.

Usto, kad se uspoređuje godišnji broj smrti, demografi vode računa je li riječ o godini ili godinama kad u duboku starost ulaze najbrojnije generacije nakon 2. svjetskog rata pa je smrtnost time veća. U svakom slučaju, s obzirom na broj umrlih od COVID-a posljednjih tjedana, nema dvojbe da će ove godine samo zbog epidemije broj umrlih kod nas biti veći nego lani.

Kad je riječ o rođenima u prvih 9 mjeseci 2020. imali smo 26.921 rođene djece, što je nešto više nego lani kada je rođeno 26.645 beba.

Pao je u prvih devet mjeseci i broj brakova pa ih je sklopljeno tek 12.464, a lani njih 16.291. No to nije samo zbog korone nego i zbog iseljavanja mladih. Ove godine bilo je i manje razvoda (3440) u prvih devet mjeseci nego lani (4199). No vidjet ćemo hoće li nakon krize broj razvoda rasti.

