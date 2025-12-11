Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
POKUŠAJI OKONČANJA SUKOBA

Ukrajina je spremna na teritorijalne ustupke? Merz potvrdio: Trumpu je poslan prijedlog

Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Foto: CNP/AdMedia
1/5
Autor
Dora Taslak
11.12.2025.
u 14:56

Friedrich Merz, govoreći uz glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, upozorio je da Europa ne smije prisiliti Ukrajinu na sporazum koji ne može prihvatiti

Američki predsjednik Donald Trump primio novi prijedlog u kojem su navedeni teritorijalni ustupci koje bi Ukrajina mogla razmotriti kako bi okončala invaziju, prema izjavi njemačkog kancelara Friedricha Merza. Kako je pojasnio, dokument je predan nakon što su on i drugi europski čelnici telefonski razgovarali s Trumpom.

"Radi se uglavnom o pitanju kakve je teritorijalne ustupke Ukrajina spremna napraviti“, rekao je Merz te dodao kako o takvim pitanjima mogu odlučivati samo ukrajinski narod i predsjednik Volodimir Zelenski, prenosi Kyiv Post. Ranije ovog tjedna, podsjetimo, ukrajinski predsjednik Zelenski potvrdio je da se pripremaju tri dokumenta u sklopu šireg mirovnog paketa - okvir od 20 točaka koji se još razvija, zasebni dokument o sigurnosnim garancijama izrađen zajedno sa SAD-om i europskim partnerima te sveobuhvatni plan obnove Ukrajine.

U prvotnom američkom planu od 28 točaka, koji je procurio krajem studenoga, bilo je navedeno da Ukrajina mora odustati od kandidature za NATO, ograniči veličinu svoje vojske i predati dio teritorija koji ruske snage još nisu ni uspjele zauzeti. Ukrajina i njezini europski partneri nastoje suprotstaviti se tom prijedlogu alternativom koja je manje naklonjena Moskvi.

Merz, govoreći uz glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, upozorio je da Europa ne smije prisiliti Ukrajinu na sporazum koji ne može prihvatiti. "Bila bi pogreška prisiliti ukrajinskog predsjednika na mir koji njegov narod neće prihvatiti nakon četiri godine patnje i smrti“, rekao je. Merz je kazao i da su dodatni razgovori s američkim dužnosnicima planirani za vikend te da bi međunarodni sastanak o Ukrajini mogao biti početkom sljedećeg tjedna. Još uvijek nije poznato hoće li Washington na njemu sudjelovati.
Svima koji žive u Hrvatskoj od danas će biti teže skrivati dohodak, imovinu ili transakcije
Ključne riječi
Friedrich Merz Donald Trump Rusija rat u Ukrajini

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Edward i Wallis Simpson na odmoru u Jugoslaviji 1936.
KRALJEVSKU KRUNU ZA LJUBAV

Najveća romansa ili tragedija Edwarda VIII: Kralj koji se, nakon samo 325 dana na vlasti, 'razveo' od prijestolja zbog voljene žene

Priča o britanskom kralju Edwardu VIII. i Amerikanki Wallis Simpson zasigurno je jedna od najdramatičnijih romansi 20. stoljeća. Edwardova čvrsta i nepokolebljiva odluka da abdicira i odrekne se kraljevske krune zbog ljubavi prema ženi, iza koje su bila dva raspala braka, u kraljevstvu je izazvala šok, ali i jednu od najvećih, ustavnih kriza, koja je utjecala na budućnost britanske monarhije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!