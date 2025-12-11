Ukrajina je spremna na teritorijalne ustupke? Merz potvrdio: Trumpu je poslan prijedlog

Američki predsjednik Donald Trump primio novi prijedlog u kojem su navedeni teritorijalni ustupci koje bi Ukrajina mogla razmotriti kako bi okončala invaziju, prema izjavi njemačkog kancelara Friedricha Merza. Kako je pojasnio, dokument je predan nakon što su on i drugi europski čelnici telefonski razgovarali s Trumpom.

"Radi se uglavnom o pitanju kakve je teritorijalne ustupke Ukrajina spremna napraviti“, rekao je Merz te dodao kako o takvim pitanjima mogu odlučivati samo ukrajinski narod i predsjednik Volodimir Zelenski, prenosi Kyiv Post. Ranije ovog tjedna, podsjetimo, ukrajinski predsjednik Zelenski potvrdio je da se pripremaju tri dokumenta u sklopu šireg mirovnog paketa - okvir od 20 točaka koji se još razvija, zasebni dokument o sigurnosnim garancijama izrađen zajedno sa SAD-om i europskim partnerima te sveobuhvatni plan obnove Ukrajine.

U prvotnom američkom planu od 28 točaka, koji je procurio krajem studenoga, bilo je navedeno da Ukrajina mora odustati od kandidature za NATO, ograniči veličinu svoje vojske i predati dio teritorija koji ruske snage još nisu ni uspjele zauzeti. Ukrajina i njezini europski partneri nastoje suprotstaviti se tom prijedlogu alternativom koja je manje naklonjena Moskvi.

Merz, govoreći uz glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, upozorio je da Europa ne smije prisiliti Ukrajinu na sporazum koji ne može prihvatiti. "Bila bi pogreška prisiliti ukrajinskog predsjednika na mir koji njegov narod neće prihvatiti nakon četiri godine patnje i smrti“, rekao je. Merz je kazao i da su dodatni razgovori s američkim dužnosnicima planirani za vikend te da bi međunarodni sastanak o Ukrajini mogao biti početkom sljedećeg tjedna. Još uvijek nije poznato hoće li Washington na njemu sudjelovati.