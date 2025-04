Šire se uznemirujuće snimke, bjesni ovčar u parku napao dva mala psića: 'Mogao je napasti neko dijete'

Prošle nedjelje, Jenna Hallahan (45) i njezina prijateljica Dolly Thomson (71) odlučile su provesti dan u parku Roe Green na sjeverozapadu Londona, šetajući svoje pse – Lunu (4) i Geoffreyja (7). Nadajući se mirnom popodnevu s ljubimcima, njihova šetnja pretvorila se u pravu noćnu moru.

Dok su se uživale u svježem zraku, iznenada ih je napao razjareni njemački ovčar. Incident, koji se odvijao pred mnoštvom ljudi i tijekom uskrsnog festivala, bio je toliko dramatičan da su se scene iz parka brzo našle na društvenim mrežama, uznemirujući mnoge posjetitelje.Prema pisanju Daily Maila, pas je napao Lunu, koja je završila na operaciji zbog teških ozljeda.

„Moju Lunu su morali operirati. Operacija je stajala više od 2000 funti i bila je u teškom stanju. Luna je bila najdraži i najsretniji pas na svijetu, a sada je sjena same sebe. Ne miče se, ne jede, ne pije – istraumatizirana je“, ispričala je Hallahan, potresena stanjem svog psa. Dolly Thomson, umirovljena medicinska sestra, također je svjedočila napadu. „Moj Geoffrey je bio mrcvaren kao plišana igračka. Ima ozljede noge, ugrize. Bilo je strašno. Dali su mu lijekove i sad se polako oporavlja“, rekla je Thomson.

Prema izjavama oštećenih vlasnica, pas koji je napao njihove pse, pripada vlasniku koji ga koristi kao statusni simbol. Navode da je njegov veći njemački ovčar već ranije napao dva psa u parku. "Njegovi mlađi psi su bili na uzici, ali taj stariji nije, što je protivno pravilima parka", ističu. Iako su žene pokušale izbjeći taj dio parka, nažalost, bilo je prekasno. "Vidjela sam kako taj pas trči prema meni velikom brzinom. Nisam znala što napraviti, a u idućem trenutku imao je moju Lunu u čeljustima“, opisuje Hallahan dramatičan trenutak.

Prijateljice su odmah pokušale obraniti svoje pse, udarajući napadačkog psa i vrišteći za pomoć. Ubrzo su im priskočili u pomoć drugi posjetitelji parka, uključujući vlasnika agresivnog psa. Iako su uspjeli privremeno obuzdati napadača, on je ponovo napao pse. „Jedan muškarac uspio je prekinuti napad tako što je psu više puta ugurao prst u anus. Taj čovjek je moj heroj“, kaže Hallahan, zahvalna na pomoći. Ipak, napad nije bio gotov. Agresivni pas ponovno se otisnuo i nastavio napadati.

Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja, no žene su već napustile park, vodeći svoje ozlijeđene pse kući. Kasnije su tvrdile da je vlasnik ovčara došao do njihovih domova kako bi se ispričao, no odbio im dati svoje podatke. „Rekao je da nije njegova krivica i odbio je dati svoju adresu ili broj telefona“, kažu žene. Policija im je rekla da ga ponovo pozovu ako ga ponovno vide. „Ne znam zašto policija već nije pokucala na njegova vrata i oduzela mu te pse. Ako nešto ne poduzmu, mogao bi ubiti dijete“, ljutito je izjavila Hallahan. Thomson dodaje: „Ovaj napad mogao je završiti puno gore. Ovakvi napadi postaju previše učestali, to je ozbiljan nacionalni problem.“