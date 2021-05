SIPA privela Zorana Mamića u Međugorju

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jutros su priveli Zorana Mamića na temelju tjeralice koju je za njim raspisala Hrvatska.

Mamić je priveden jutros u Međugorju i tijekom dana bit će predan Sudu BiH koji odlučuje o njegovom izručenju. Privođenje Zorana Mamića zapravo je postupanje po nedavno raspisanoj tjeralici s njegovim imenom.

Podsjetimo, Ministarstvo pravosuđa odbilo je nedavno molbu Zorana Mamića da zatvorsku kaznu izdržava u BiH. Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu odbacilo je, nadalje, i njegovu žalbu na rješenje o odlasku na izdržavanje kazne zatvora. Trebao se stoga 10. svibnja do ponoći javiti u Remetinec, kako bi počeo služiti kaznu od četiri godine i osam mjeseci zatvora, zbog izvlačenja novca iz Dinama. Nije to učinio, što ne iznenađuje, jer je ranije jasno poručio kako ne namjerava “ležati” u zatvoru u Hrvatskoj.

Raspisani su za njim potom europski uhidbeni nalog te domaća i strana tjeralica. Kakva je daljnja procedura, pojasnio je tada Krešimir Devčić, glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu.

– Nadležna tijela BiH trebaju postupati po tjeralici, što znači da bi oni trebali formalno i faktično uhititi Zorana Mamića i odlučiti postoje li kod njih zakonski uvjeti da ga se izruči Republici Hrvatskoj. Ako odbiju izručenje, onda će on ostati na slobodi u BiH do svog eventualnog uhićenja na neki drugi način, ako ne po tjeralici, onda po europskom uhidbenom nalogu. Ako uhićenja ne bude, onda on ne može napustiti prostor BiH do zastare izvršenja kazne zatvora – rekao je sudac Devčić.

Video: Zdravko Mamić pjeva hajdučku pjesmu