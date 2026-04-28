ISPLOVILA IZ DUBAIJA

Zaobišla blokade? Superjahta najbogatijeg Rusa prošla kroz Hormuz

FILE PHOTO: The 465-foot superyacht "Nord", reportedly owned by sanctioned Russian oligarch Alexei Mordashov is seen, in Hong Kong
Večernji.hr
28.04.2026.
u 07:20

Prema izvješćima, Iran je određenim plovilima povezanima s Rusijom odobrio izuzeća, omogućivši im prolaz bez plaćanja standardnih tranzitnih naknada unatoč širim pomorskim ograničenjima

Superjahta ruskog milijardera Alekseja Mordašova prošla je kroz Hormuški tjesnac unatoč važećim ograničenjima pomorskog prometa u toj strateški ključnoj pomorskoj ruti, pokazuju podaci više platformi za praćenje brodova. Prema podacima servisa MarineTraffic i VesselFinder, jahta Nord, duga 142 metra, isplovila je iz Dubaija te tijekom noći 25. travnja prošla kroz tjesnac na putu prema Omanu.

U istom razdoblju kroz tjesnac je, prema dostupnim informacijama, prošlo još nekoliko plovila, uključujući dva tankera pod američkim sankcijama, pet teretnih brodova i jedan putnički trajekt. Mordašov je većinski vlasnik čeličane Severstal te se, prema Forbesu, smatra najbogatijim Rusom s procijenjenim bogatstvom od 37 milijardi dolara.

Protiv njega su uvedene sankcije Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije. Nakon stupanja zapadnih ograničenja na snagu, njegova je jahta ponovno registrirana u Rusiji. Prolazak dolazi u trenutku kada Iran i dalje ograničava pristup kroz Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte, nakon izbijanja rata sa SAD-om i Izraelom krajem veljače.

Prema izvješćima, Iran je određenim plovilima povezanima s Rusijom odobrio izuzeća, omogućivši im prolaz bez plaćanja standardnih tranzitnih naknada unatoč širim pomorskim ograničenjima. Hormuški tjesnac ostaje u središtu regionalnih napetosti otkako je Teheran proglasio njegovo zatvaranje nakon početka američkih i izraelskih napada na Iran 28. veljače, što je potaknulo Washington na uvođenje pomorske blokade usmjerene na iranske luke.
oligarh jahta Rusija Hormuški tjesnac Iran

