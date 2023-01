Sindikat pozvao inspekciju, čelnik JVP-a ih optužio za laž i politiziranje

Nakon što su članovi Udruge sindikata profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske istaknuli koliko je loše stanje u vatrogastvu, danas je održana izvanredna konferencija za novinare u Zadru. Istaknuto je da su informacije dobili anonimno i da treba razumjeti strah ljudi.

– Da, dobili smo informaciju i obavljeno je vještačenje u vezi s primanjima jednog zaposlenika. Utvrđen je manjak u iznosu od oko 16.000 kuna. Katkada je to samo pogreška administracije. Je li bilo ičega drugoga, neka utvrde institucije koje smo pozvali i koje dolaze u Zadar već sutra – rečeno je iz Udruge na konferenciji za novinare na koju su novinari pozvani dan ranije priopćenjem o jako lošem stanju u vatrogastvu, pogotovo kad je riječ o opremi, i uz tvrdnju da je tragedija samo pitanje vremena.

Na nekoliko novinarskih upita u vezi s detaljnijim obrazloženjem ovih tvrdnji rekli su da će sve utvrditi inspekcije te podsjetili na nužnost potpisivanja kolektivnog ugovora i određivanja većih primanja za vatrogasce. Odmah nakon udruge u prostoru zadarske javne vatrogasne postrojbe konferenciju za novinare održao je i prvi čovjek zadarskih vatrogasaca Željko Šoša. On je istaknuo da su optužbe lažne, da im je namjera blaćenje ljudi te politiziranje s obzirom na političko stanje u Zadru. Nije potvrdio da je jednom djelatniku isplaćen znatno manji iznos od zarađenog i tvrdi da se čeka nalaz drugog vještaka.

– Pojedinci će biti kažnjeni, a protiv udruge podnijeti ću i tužbu jer me nisu pitali za dopuštenje da ovdje održe konferenciju za novinare. Razgovaraju putem medija i cilj im je sve politizirati. Ja se bavim politikom, ali ne politiziram ovdje i nikad nikoga nisam pitao u kojoj je stranci. Ovo je manipulacija i ako im je do politike, neka izađu na izbore. Građani grada Zadra mogu biti mirni i sigurni, sva vozila se pale i imamo idealne uvjete... Primanja su vatrogasaca od oko 6000 kuna do 8500 kuna, a moja je plaća oko 14.000 kuna i nju određuje gradonačelnik – rekao je Željko Šoša koji tvrdi da je u udruzi manji broj vatrogasaca u odnosu na vatrogasce u drugom sindikatu. No članovi udruge tvrde kako se sve više ljudi učlanjuje u njihovu udrugu sindikata radi ostvarivanja boljih uvjeta rada za vatrogasce.