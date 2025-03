'Razbojnik je zapucao i ubijen je. Policajac je na kraju proglašen krivim u postupku koji je pokrenula obitelj ubijenog'

Zakon o policijskim poslovima i ovlastima precizno navodi u kojim situacijama policijski službenik smije upotrijebiti vatreno oružje, ne postoji nikakva pravna zaštita za tog istog službenika od tužbi – bilo od osobe protiv koje je sila primijenjena, bilo od njezine obitelji. Čak i kada policajac uporabi oružje u potpunosti opravdano, u skladu s definiranim uvjetima i bez ikakve alternative, suočava se s mogućnošću privatne tužbe, kaznenog progona, pa čak i gubitka posla. Ovo potvrđuju i u Sindikatu policijskih službenika, gdje upozoravaju da zakonska zaštita policajaca od kaznenih posljedica jednostavno ne postoji, unatoč tome što Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) može nedvojbeno utvrditi da je uporaba sile bila legitimna.

Mario Puškarić, predsjednik Sindikata policijskih službenika RH, ističe kako je nekada Kazneni zakon sadržavao odredbu koja je jasno navodila da zakonita uporaba prisile nije protupravna, no ta klauzula više ne postoji. "Nekad je u Kaznenom zakonu stajalo da zakonita upotreba prisile nije kazneno djelo, sad toga više nema. To znači da Državno odvjetništvo može odlučiti da neće biti kaznenog progona protiv policajca, ali žrtva ipak može tražiti naknadu štete, može sama pokrenuti kazneni postupak", objašnjava Puškarić za 24sata.

Policajci su izloženi riziku tužbi čak i kada spašavaju živote, a ima slučajeva gdje su građani pokretali postupke protiv policajaca zbog ozljeda nanesenih u opravdanim intervencijama. U takvim situacijama tužitelj preuzima ulogu Državnog odvjetništva, koje zatim može nastaviti proces. Sindikat već godinama upozorava na ovaj problem, no rješenje izostaje. "U više smo navrata na to upozoravali, pisali, ali kaznenopravna zaštita policajaca još nije riješena. MUP treba to riješiti s Državnim odvjetništvom, a ne da naši šefovi pravdaju upotrebu sredstava prisile", kaže Puškarić.

"Imamo primjer, prije dosta godina, kad je u pljački pošte razbojnik smrtno stradao, prvi je zapucao na policiju, i ubijen je. Policajac je na kraju proglašen krivim u postupku koji je pokrenula obitelj ubijenog. Zamislite kako je tom policajcu, i svim policajcima koji takav epilog imaju na pameti kad se događa neka akcija. Što bi trebali, ništa ne činiti u strahu od ovakvih posljedica", pita se Papić. "To je jako demotivirajuće za sve policajce" zaključio je zamjenik predsjednika Sindikata kriminalističke policije Damir Papić.