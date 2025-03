FOTO Natpisi, niz metaka i broj 187: Ovo je značenje tetovaža razbojnika iz Splita

Šokantan događaj potresao je jučer Split. U pokušaju pljačke banke u centru grada, Fran Petrinović (65) uzeo je zaštitara za taoca. Naišle su dvije policajke, a on je zapucao. Došlo je do razmjene vatre. Petrinović je dobio metak u glavu i nogu. Ne zna se još je li bio koban pucanj policajke ili si je sam presudio. Petrinović ima dugu kriminalnu prošlost. U Australiji je odslužio 20 godina robije zbog ubojstva prilikom pljačke, javlja Dalmatinski portal. Deportiran je u Hrvatsku 2021. godine. Prema pisanju australskih medija, Petrinović je sa svojom partnericom upao maskiran i naoružan u prodavaonicu alkoholnih pića. Naredio je zaposlenicima i kupcima da legnu na pod, a nekoga je zadužio da napuni vreću s novcem. Dva puta je opalio i s jednim metkom pogodio u prsa zaposlenika koji ga je ipak uspio razoružati. Zaposlenik je preminuo od posljedica ranjavanja u bolnici. Ostali su priskočili i zadržali Petrinovića do dolaska policije.

Nakon što je objavljen identitet, u javnost su procurile i objave s njegovog profila na društvenoj mreži gdje se često hvalio svojim brojnim tetovažama koje prekrivaju gotovo cijelo njegovo tijelo. Petrinovićeve tetovaže uključuju ekstremne poruke i simbole povezane s nasiljem. Na prsima nosi natpis "Protect my Family, Country and Friends" (Zaštiti moju obitelj, domovinu i prijatelje), ima šahovnicu i niz metaka. Posebno je znakovit broj 187, koji u američkom pravnom žargonu označava ubojstvo, a uz njega stoji i uznemirujuća poruka "Kill all pedophiles and rapists" (Ubiti sve pedofile i silovatelje), pišu 24sata koji su objavili fotografije tetovaža.

Tetovaža s brojem 187 popularna je među kriminalnim bandama diljem svijeta i često sugerira da je osoba bila u zatvoru zbog ubojstva. Ovaj motiv proširio se i u pop kulturu, pa se spominje u pjesmama poznatih glazbenika poput Dr. Drea i YNW Mellyja.

Petrinović, koji iza sebe ima čak 19 oružanih pljački, bio je vrlo aktivan na društvenim mrežama. Prema izjavi Državnog odvjetništva, razbojnik je preminuo od zadobivenih ozljeda, pri čemu je fatalan bio metak u glavu. Još uvijek nije razjašnjeno je li ga usmrtila policajka ili si je sam oduzeo život.

