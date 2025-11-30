Sin ubio majku pa presudio sebi?

Mrtvo tijelo koje je u nedjelju ujutro pronađeno u moru u Medulinskom zaljevu pripada 57-godišnjem muškarcu koji se dovodi u vezi s pronalaskom tijela starije ženske osobe u obiteljskoj kući u Medulinu, na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti, potvrdila je istarska policija. Neslužbeno se doznaje da je riječ o sinu pronađene 79- godišnjakinje, koji je u subotu navečer prvo usmrtio majku, a potom i sebi oduzeo život.

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije ženske osobe na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti. Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom, da bi u nedjelju ujutro oko 8,10 sati zaprimila dojavu o mrtvom tijelu u moru u Medulinskom zaljevu.

Angažirani su policijski ronioci koji su u moru pronašli mrtvo tijelo 57-godišnjeg muškarca, koji se dovodi u vezu s pronalaskom tijela starije ženske osobe u kući u Medulinu. Nad tijelom muškarca obavit će se obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti, a policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/