UŽAS U ISTRI

Pronađeno još jedno tijelo kod Mudulina

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
30.11.2025.
u 11:38

Prema priopćenju policije, na tijelu su uočeni tragovi koji upućuju na nasilnu smrt

Policija je u moru u Medulinskom zaljevu tijekom nedjelje ujutro pronašla još jedno tijelo. Kako doznajemo u PU Istarskoj, radi se o muškarcu. U tijeku je policijsko postupanje, a identitet muškarca tek se treba utvrditi, doznajemo. 

Tijelo ženske osobe pronađeno je sinoć na području Medulina. Kako je jutro javila istarska policija, sinoć je u kući na području Medulina pronađeno mrtvo tijelo 79-godišnje žene. Prema priopćenju policije, na tijelu su uočeni tragovi koji upućuju na nasilnu smrt. Policijski službenici odmah su obavili očevid na mjestu događaja, a naložit će se i obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.

Policija zajedno s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja istraživati okolnosti ovog tragičnog događaja.

Ključne riječi
smrt Medulin

