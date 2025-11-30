Pronađeno još jedno tijelo kod Mudulina

Policija je u moru u Medulinskom zaljevu tijekom nedjelje ujutro pronašla još jedno tijelo. Kako doznajemo u PU Istarskoj, radi se o muškarcu. U tijeku je policijsko postupanje, a identitet muškarca tek se treba utvrditi, doznajemo.
Tijelo ženske osobe pronađeno je sinoć na području Medulina. Kako je jutro javila istarska policija, sinoć je u kući na području Medulina pronađeno mrtvo tijelo 79-godišnje žene. Prema priopćenju policije, na tijelu su uočeni tragovi koji upućuju na nasilnu smrt. Policijski službenici odmah su obavili očevid na mjestu događaja, a naložit će se i obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.
Policija zajedno s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja istraživati okolnosti ovog tragičnog događaja.
