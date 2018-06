Sin Gorana Milića novi glasnogovornik u Banskim dvorima?

Odlaskom Sunčane Glavak u Sabor za zamjenu Darku Horvatu, koji je odlaskom Martine Dalić postao novi ministar gospodarstva, ostala je otvorena pozicija glasnogovornika/glasnogovornice Vlade. I premda je ta funkcija više tehničko-glasnogovornička nego što je punokrvna politička komunikacija glasnogovornika/glasnogovornice s novinarima, barem je na toj razini radila S. Glavak, od njezina odlaska traju nagađanja tko će postati novi “prvi glas” Vlade.

Jedini bez funkcije

U tom kontekstu već se neko vrijeme spominje 24-godišnji Marko Milić, suradnik premijera Plenkovića iz vremena kada je bio parlamentarac u Hrvatskoj i Bruxellesu. Milić je sin poznatog novinara Gorana Milića, završava studij Prava, i iako je često u premijerovu uredu, u Banskim dvorima i u središnjici HDZ-a, on ni u Vladi ni u stranci nema nikakvu funkciju. U jeku afere Dnevnice, zajedno sa Sunčanom Glavak, vodio je jedan brifing s Vladinim izvjestiteljima, što je moglo upućivati na to da bi se Milić mogao usmjeriti u segment odnosa s javnošću. Međutim, iako se kuloarski spominje Milićevo ime, u Vladi, barem zasad, nema potvrde da bi on mogao postati novi glasnogovornik. Jednako tako u HDZ-ovim kuloarima čuje se da je Andrej Plenković obavio razgovor s Milićem o toj temi, ali je komunikacija navodno bila na tragu zaključka da je Milić još premlad i neiskusan za tu funkciju.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Bez PR-a u Münchenu

To odgovara realnosti jer i Milić, kao i ostali Plenkovićevi briselski asistenti koji su dobili pozicije savjetnika u Vladi ili zamjenice šefa premijerova kabineta na te su funkcije dospjeli kao Plenkovićevi ljudi od povjerenja, a ne kao mladi ljudi koji su prošli potrebne stepenice do tih pozicija. Priče o Miliću kao glasnogovorniku Vlade vjerojatno podgrijava i činjenica da on, valjda jedini iz ekipe Plenkovićevih savjetnika, nema konkretnu funkciju. Milić sasvim očito ima političkih ambicija jer je aktivan, kako je pisao Jutarnji list, u Vijeću gradske četvrti Črnomerec i tom područnom ogranku HDZ-a.

Vladine komunikacije sada vodi zamjenica glasnogovornice Sandra Puhovski i premijerov savjetnik za medije Krešimir Macan. Na zadnje putovanje, ono u München, Plenković je išao bez ikoga iz PR ekipe, a u pratnji su mu bili savjetnik Karlo Ressler i zamjenica šefa njegova kabineta Tena Mišetić.