Analiza rejtinga: Plenkoviću podrška manja nego Karamarku kada je srušio svoju Vladu

Aktualno istraživanje CRO Demoskopa pokazuje trend koji je zadesio mainstream stranke; strmoglavo padaju HDZ i SDP, a Most i Živi zid rastu. HDZ trenutačno uživa nižu potporu nego u lipnju 2016. kada je Tomislav Karamarko srušio vlastitu Vladu; sada su na 24,8 posto, a tada su uživali podršku 26,3 posto birača. Za 1,6 postotnih bodova, u odnosu na protekli mjesec baš kao i HDZ, potonuo je i SDP iz čega je jasno da najjača oporbena stranka nije uspjela okrenuti trendove u svoju korist s obzirom na sva događanja na političkoj sceni. SDP je sada na potpori od 19,1 posto birača. HDZ-u je potpora u proteklih godinu dana pala za 9,2 postotnih bodova, a SDP-u za 5,7 postotnih bodova.

Nekad dijelili 70 posto birača

U odnosu na rujan 2016., kada je HDZ bio relativni pobjednik sa 37 posto osvojenih glasova birača, potpora mu je pala za čak 12,2 postotnih bodova, dok je SDP-u u odnosu na rezultat Narodne koalicije s tih izbora podrška pala za 14,72 postotnih poena. Andreju Plenkoviću, premijeru i šefu HDZ-a, to je kao i Davoru Bernardiću, šefu SDP-a, popriličan razlog za brigu. Istraživanje Promocije plus provedeno od 1. do 5. lipnja pokazuje da bi, da su danas izbori (cijela Hrvatska jedna izborna jedinica uz izlaznost 53-59%), vladajući HDZ bio relativni izborni pobjednik i mogao bi računati na potporu od spomenutih 24,8 posto birača (prema 26,4 posto iz svibnja). Na pad rejtinga HDZ-a utjecaj je imala afera Hotmail, odlazak potpredsjednice Vlade Martine Dalić, unutarstranački sukobi kao i sukob između predsjednice i premijera u koji se uključio i šef Sabora.

– Trend je jako zabrinjavajući, mi možemo tolerirati pad do četiri postotna poena jer smo na vlasti, no sve drugo je previše – smatra jedan član Predsjedništva HDZ-a. Drugi sugovornik iz vodstva HDZ-a kaže da su svi komentari suvišni jer je posve očito da aktualno vodstvo vuče pogrešne poteze – od Istanbulske konvencije do afere Hotmail.

– HDZ je nekad uživao 43 posto potpore birača, istina, to je bilo u vrijeme Tuđmana, ali ne tako davno HDZ i SDP dijelili su 70 posto biračkog tijela. Sada su njihovi ukupni rejtinzi ispod 50 posto – istaknuo je naš drugi sugovornik. Branko Bačić, predsjednik Kluba HDZ-a, ističe pak da je HDZ i dalje najjača stranka usprkos tome što su sva svjetla uperena u tu vladajuću stranku, pa se sve pogreške, nastavio je, odmah pretvaraju u afere.

– Vlada će najesen ići u mirovinsku reformu, tu je rast BDP-a, kao i porezna reforma, gradi se Pelješki most i sve će to utjecati na standard građana kao i na porast rejtinga HDZ-a – rekao je Bačić. Najnovije istraživanje potvrdilo je još jednom i da će buduću Vladu biti gotovo pa nemoguće sastaviti bez Živog zida koji se sada potvrdio kao vrlo stabilan treći izbor. Ima respektabilnih 13,1 posto što je porast u odnosu na svibanj kada je bio na 12,7 posto potpore.

Most je na sigurnom četvrtom mjestu s izborom od 7,8 posto (prije mjesec dana 7,6 posto), a slijede ih Neovisni za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića s izbornom potporom od 3,2 posto. Neovisni su se pozicionirali kao peta snaga. Paralelno je porastao i udio neodlučnih birača za 3,9 postotnih bodova s lanjskih 9,8 posto na sadašnjih 13,7. U usporedbi međugodišnjih rezultata (lipanj 2018. u odnosu na lipanj 2017.) najveći dobitnik je Živi zid sa 7 postotnih bodova, te Most (0,6 postotnih bodova).

SDP-ovce ne bi trebalo radovati što su potonuli manje od glavnih rivala s obzirom da im se tonjenje događa dok su u oporbi i s obzirom da Davor Bernardić, izabran za šefa prije godinu i pol dana, nije uspio zaustaviti trend slobodnog pada. Uz sve to Bernardić i dalje ne silazi s ljestvice negativnog doživljaja hrvatskih političara. Iako sam vrh i dalje drži premijer Plenković s izborom od 27 posto (u odnosu na 26,8% iz svibnja), a drugo mjesto dijele “svi političari” kao zasebna kategorija, Bernardić je na visokom trećem mjestu s izborom od 10 posto (u svibnju 10,9 posto).

– Možemo se mi zavaravati da ankete nisu relevantne koliko hoćemo, ali to nije točno i zbog toga ću na prvoj idućoj sjednici Predsjedništva tražiti raspravu o razlozima zbog kojih SDP kontinuirano gubi potporu birača. A ne treba biti poseban stručnjak u politologiji pa da se vidi što radimo krivo – kaže potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Nema alibija u HDZ-u

Dodaje i kako SDP-u ne može alibi biti činjenica da je HDZ pao još više od njih u odnosu na lanjski lipanj pogotovo zato što je HDZ po ovoj zadnjoj anketi pao za isti postotak kao i SDP.

– A u mjesecu smo u kojemu smo imali jedan od najvećih skanadala Vlade od 90-ih naovamo. U svakoj usporedivoj situaciji oporbene stranke bi rasle, a vladajući bi pali tako da pad HDZ ne da ne može biti alibi već je to još jači signal da se mi u SDP-u moramo zabrinuti nad sobom i svojim radom – zaključio je Grbin.