Sin generala Koradea mora državi platiti 630.000 kuna naknade štete

Mario Korede, sin pokojnog generala Ivana Koradea, kao nasljednik prema nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Zlataru državi mora isplatiti 630.000 kuna naknade štete. Riječ je o nadoknadi štete za troškove koje je Ministarstvo unutarnjih poslova imalo kad je obeštetilo obitelj policajca kojeg je Ivan Korade ubio rafalom iz automatske puške 3. travnja 2008. godine.

Iz kuće u Velikoj Veterničkoj bb, južno od zaseoka Kosi, bez ikakvog upozorenja iz automatske puške otvorio je vatru na policijskog službenika koji je od zadobivenih ozljeda preminuo.

S obzirom na to da je stradao u obavljanju službene dužnosti, njegova supruga, sin i majka podnijeli su MUP-u zahtjev za mirno rješenje spora radi naknade neimovinske i imovinske štete. U svibnju svibnja 2010. godine sklopljena je nagodba pri Županijskom državnom odvjetništvu u Zlataru prema kojoj je država svakom od oštećenih isplatila iznos od po 250.000 kuna na ime duševnih boli zbog gubitka bliske osobe, ukupno 750.000 kuna.

Na ime kapitalizirane rente zbog izgubljenog uzdržavanja maloljetnom sinu ubijenog policajca je umjesto isplate novčanog iznosa dana u vlasništvo predan stan u Zagrebu, čija je tržišna vrijednost procijenjena na 524.000 kuna. Mario Korade je u odgovoru na tužbu u cijelosti osporavao osnovanost i visinu postavljenog tužbenog zahtjeva.

Kako piše u presudi, smatra da je pokojni policajac svojim ponašanjem znatno doprinio nastanku štetnog događaja, te stoga ističe prigovor suodgovornosti oštećenika za nastalu štetu. Naknadno je naveo da je njegov otac patio od duševnih bolesti i da u vrijeme ubojstva nije bio ubrojiv te da nije mogao biti odgovoran, pa slijedom toga ne postoji ni njegova odgovornosti. Sud je utvrdio da nije sporno da je policijski službenik ubijen kad je na njega iz vatrenog oružja pucao Ivan Korade koji se nalazio u bijegu kao osumnjičenik za počinjenje kaznenih dijela teških ubojstava.

Iz posebnog izvješća PP-a Zlatar Bistrica, razvidno je da su četiri policijska službenika Mobilne jedinice prometne policije, koji su postupali po planu hvatanja odbjeglog Koradea koji je do tada već ubio četiri osobe, došli do vikendice u kojoj su primijetili oštećene žaluzine, nakon čega su, sumnjajući da se u njoj nalazi bjegunac, blokirali vikendicu. Korade je kroz prozor otvorio vatru. Supruga poginulog policajca bila je tada trudna.

Prema polici osiguranja poginuli policajac je kao zaposlenik MUP-a bio osiguran za slučaj smrti iznosom u visini osigurane svote za slučaj smrti od 30.000 kuna, no to, smatra sud, ne otklanja pravo obitelji da temeljem izvanugovorne odgovornosti od tužiteljice kao poslodavca stradalog, potražuju i ostvare pravo na naknadu opisane neimovinske štete. Isto tako iznio je stav da unatoč tome što je Korade imao nekih psihičkih problema u vidu depresije, nesanice, odnosno prisutnog poremećaja ličnosti, to nije dovoljno da bi se smatrao neubrojivim.

