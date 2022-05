Sin britanske zastupnice sa suborcima upao u rusku zasjedu: 'Moramo se maknuti ili ćemo umrijeti'

Na društvenim mrežama pojavilo se nekoliko dramatičnih snimki na kojoj se sin britanske zastupnice Ben Grant (30) zajedno s drugim stranim borcima bori u Ukrajini.

Na jednoj od njih Grant pomaže Britancu Deanu Arthuru ozlijeđenom nakon što se u njegovoj blizini aktivirala mina tijekom žestoke borbe, dok pak na drugoj napadaju rusko oklopno vozilo.

#Ukraine: Foreign Volunteers (American, British, and possibly Canadian) targeted a Russian BTR-80 APC with a RGW-90 HH launcher, damaging it and causing ammo to cook off.



Note that a Czech RPG-75M appears to fail to function correctly. pic.twitter.com/eVLEMdEIBx