Već se sumnjalo, a sada je direktor CIA-a to potvrdio: Evo što je rekao o odnosu američkih protivnika

Ravnatelj Središnje obavještajne agencije (CIA), John Ratcliffe, potvrdio je tijekom saslušanja u Kongresu kako Iran traži od Rusije da podijeli obavještajne podatke o američkim vojnim snagama na Bliskom istoku. Njegovi su komentari, koje je prenio The Kyiv Independent, uslijedili nakon što se pojavilo više izvješća u kojima se navodi da je Moskva pružila Teheranu informacije o lokacijama američkih vojnih objekata, uključujući brodova i zrakoplova na Bliskom istoku. Rusija je takve optužbe demantirala.

Posebni izaslanik Steve Witkoff istaknuo kako je ruski predsjednik Vladimir Putin zanijekao dijeljenje bilo kakvih obavještajnih podataka s Iranom tijekom nedavnog telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. "Možemo im vjerovati na riječ", naveo je tada Witkoff, no Ratcliffe je dao drugačiju procjenu. "Ne, ne vjerujem Vladimiru Putinu na riječ", naveo je.

Ratcliffe je potvrdio da Iran traži obavještajnu pomoć od Rusije i drugih zemalja, ali nije htio javno reći je li Moskva pružila tražene informacije. "Iranci traže obavještajnu pomoć od Rusije, Kine i drugih protivnika Sjedinjenih Država, a je li to bilo ili nije, možemo raspravljati u zatvorenom dijelu“, rekao je Ratcliffe.

Sjedinjene Američke Države privremeno su, podsjetimo, ublažile sankcije na tranzit ruske nafte kao odgovor na skok globalnih cijena energenata uzrokovan ratom protiv Irana. Čak i prije ukidanja sankcija, Rusija je već počela ostvarivati financijske koristi od rata na Bliskom istoku. Naime, prema analizi Centra za istraživanje energije i čistog zraka (CREA), ona je u prva dva tjedna borbi zaradila dodatnih 6,9 milijardi dolara prihoda od nafte. Trump je istaknuo kako će SAD ponovno uvesti ograničenja po završetku sukoba.