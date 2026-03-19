VIDEO Trump šokirao u Ovalnom uredu: Japanskoj premijerki u lice spomenuo Pearl Harbor

Japanska premijerka očuvala je u četvrtak dobre odnose s Donaldom Trumpom, unatoč suzdržanosti Tokija prema američkom ratu protiv Irana i usprkos zapanjujućoj aluziji američkog predsjednika na napad na Pearl Harbor. Republikanski čelnik, koji ne štedi pohvale za Sanae Takaichi od njihova susreta u Japanu prošle jeseni, pozdravio je njezinu dobru volju u pogledu njegovih zahtjeva za pomoć u osiguravanju pomorskog prometa u Perzijskom zaljevu.

"Mislim da se, prema izjavama koje su nam dane jučer i prekjučer u vezi s Japanom, ta zemlja doista angažirala, da", rekao je američki predsjednik uz premijerku u Ovalnom uredu, dodavši nakon stanke: "Ne kao NATO." Nije precizirao o kojim je "izjavama" riječ niti koje je obveze japanska čelnica preuzela. Ona je više puta pozivala na uvažavanje pravnih ograničenja vlastite zemlje. Japanski Ustav, koji su 1947. godine nametnule Sjedinjene Države nakon japanske kapitulacije, podrazumijeva odricanje od rata.

President Trump says the United States had to surprise Iran with an attack, just like Japan did at Pearl Harbor, while sitting next to Japan's Prime Minister.



Reporter: Why didn't you tell U.S allies ... like Japan about the war before attacking Iran?



U najupečatljivijem trenutku intervjua, Donald Trump je izravno aludirao na taj povijesni kontekst. Kada ga je japanski novinar upitao zašto nije upozorio saveznike, uključujući Japan, na početak rata u Iranu, američki predsjednik je odgovorio da je želio zadržati element iznenađenja. "Tko bolje poznaje iznenađenja od Japana?", izletjelo mu je tada. "Zašto ti meni nisi rekla za Pearl Harbor?"

Sjena grimase činila se kao da je preletjela licem japanske premijerke, koja se povukla u svom naslonjaču. Japan je izveo iznenadni napad na američku mornaricu u Pearl Harboru na Havajima u prosincu 1941. godine, što je izazvalo ulazak SAD-a u rat. Scena podsjeća na lipanjski susret Donalda Trumpa i njemačkog kancelara Friedricha Merza. Republikanac je, sa svojom binarnom koncepcijom povijesti u kojoj vidi samo "pobjednike" ili "gubitnike", dometnuo da savezničko iskrcavanje u lipnju 1944. nije bio "baš dobar dan" za Nijemce. Njemački čelnik uzvratio je da je taj dan doveo do kraja nacističkog režima.

Sastanak u četvrtak započeo je srdačnim zagrljajem republikanskog čelnika i 65-godišnje konzervativke. Donald Trump je u četvrtak uputio brojne komplimente Sanae Takaichi, nazivajući je "vrlo posebnom osobom" i "sjajnom ženom". Susret se činio delikatnim za premijerku, koja nije išla toliko daleko da obeća slanje vojnih snaga kao pomoć u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, koji je Iran zatvorio. Sukob nanosi znatan udarac energetskoj sigurnosti i japanskom gospodarstvu. Kao četvrto gospodarstvo svijeta, Japan je peti uvoznik nafte. Oko 95 posto njegove opskrbe dolazi s Bliskog istoka, a 70 posto prolazi kroz Hormuški tjesnac. Sanae Takaichi je rekla da Japan "osuđuje" iranske napade na zemlje u regiji te je američkog predsjednika predstavila kao jedinoga sposobnog donijeti "mir" svijetu.

Republikanac je u nedjelju pozvao saveznike, uključujući Japan, te velikog američkog rivala Kinu, da pruže pomoć u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, kroz koji inače prolazi petina svjetske proizvodnje nafte. Uzastopna odbijanja gotovo svih savezničkih zemalja razbjesnila su ga. Japan se u četvrtak pridružio Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Italiji i Nizozemskoj u zajedničkoj izjavi kojom su izrazili "spremnost pridonijeti" osiguravanju tjesnaca. Sanae Takaichi je u Ovalnom uredu dodatno naglasila da "sigurnosno okruženje u indo-pacifičkoj zoni postaje sve teže". Dok su se odnosi Japana i Kine nedavno zaoštrili, Tokio strahuje da Trumpovu administraciju možda ne zanimaju kineske ambicije u regiji.