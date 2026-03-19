Orban ne sudjeluje u zajmu Ukrajini, ali ga blokira. I ne popušta

Ukrajinci su nam blokirali našu naftu i dok je ne dobijemo, nema razgovora, ponavljao je mađarski premijer Viktor Orban. – To što radi Mađarska s blokiranjem isplate već odobrenog 90-milijardskog zajma Ukrajini nečuveno je i neprihvatljivo, upozoravao je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, a s njime se složilo više do 20 šefova država i vlada za stolom. Costa je također spomenuo da Mađarska ima alternativni naftovod, misleći pritom na Janaf. No, Orban je ostao pri svome. – Spremni smo podržati Ukrajinu kad dobijemo našu naftu koju oni blokiraju. Čekamo naftu. Sve drugo su bajke – rekao je mađarski premijer i u tome ustrajao, zbog čega Europskog vijeća na temu Ukrajine jučer nije uspjelo zaključiti ništa drugo nego da 25 država članica (svi osim Mađarske i Slovačke) ostaje na stavu da prva rata zajma od 90 milijardi eura Ukrajini treba biti isplaćena početkom travnja, ali kako – ne zna se.