KRIZA NA SUMMITU

Orban ne sudjeluje u zajmu Ukrajini, ali ga blokira. I ne popušta

Autor
Tomislav Krasnec
19.03.2026.
u 20:51

– Ali, vi dobro znate da sasvim uredno primate naftu – samo nerusku – preko Janafa i Hrvatske – uzvraćao je Orbanu premijer Plenković

Ukrajinci su nam blokirali našu naftu i dok je ne dobijemo, nema razgovora, ponavljao je mađarski premijer Viktor Orban. – To što radi Mađarska s blokiranjem isplate već odobrenog 90-milijardskog zajma Ukrajini nečuveno je i neprihvatljivo, upozoravao je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, a s njime se složilo više do 20 šefova država i vlada za stolom. Costa je također spomenuo da Mađarska ima alternativni naftovod, misleći pritom na Janaf. No, Orban je ostao pri svome. – Spremni smo podržati Ukrajinu kad dobijemo našu naftu koju oni blokiraju. Čekamo naftu. Sve drugo su bajke – rekao je mađarski premijer i u tome ustrajao, zbog čega Europskog vijeća na temu Ukrajine jučer nije uspjelo zaključiti ništa drugo nego da 25 država članica (svi osim Mađarske i Slovačke) ostaje na stavu da prva rata zajma od 90 milijardi eura Ukrajini treba biti isplaćena početkom travnja, ali kako – ne zna se.

Ukrajina Europa Mađarska Viktor Orban

SE
Serengeti
21:22 19.03.2026.

AP se pravi pametan, a ne ide mu. Ruska nafta ne jeftinija. Zato ju Orban hoće. Da je nafta SAD-a jeftinija, Orban bi kupovao nju.

