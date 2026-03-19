Tisuće marinaca stižu na Bliski istok, otkriveno što bi mogle biti ključne mete američkih snaga

Administracija Donalda Trumpa razmatra kako proširiti operaciju na Bliskom istoku, a jedna od opcija je i raspoređivanje tisuća vojnika. Misija osiguravanja sigurnog prolaza za naftne tankere kroz Hormuški tjesnac mogla bi se ostvariti zračnim i pomorskim snagama, no to bi moglo uključivati i raspoređivanje američkih vojnika na iransku obalu, rekla su četiri izvora za The Wall Street Journal.

Trumpova administracija je, također, raspravljala o opcijama slanja kopnenih snaga na iranski otok Kharg, središte za 90 posto iranskog izvoza nafte, reklo je više izvora. Jedan od dužnosnika rekao je da bi takva operacija bila vrlo rizična s obzirom na to da Iran ima sposobnost dosegnuti otok projektilima i dronovima. Uz to, bilo kakva uporaba američkih kopnenih snaga, čak i za ograničenu misiju, mogla bi predstavljati značajan politički rizik za Trumpa.

Američki dužnosnici, prema upućenom izvoru, raspravljali su i o mogućnosti raspoređivanja američkih snaga kako bi osigurali iranske zalihe visoko obogaćenog uranija. Stručnjaci kažu da bi zadatak osiguravanja iranskih zaliha uranija bio izuzetno složen i rizičan, čak i za američke specijalne snage. "Trenutno nije donesena odluka o slanju kopnenih snaga, ali predsjednik Trump mudro drži sve opcije na stolu", kazao je dužnosnik Bijele kuće.

Čak i bez izravnog sukoba u Iranu, 13 američkih vojnika poginulo je do sada u ratu, a oko 200 je ranjeno. Godinama je Trump kritizirao svoje prethodnike zbog upletanja u sukobe i obećavao da neće uvlačiti Sjedinjene Države u strane ratove, no posljednjih je mjeseci odbio isključiti mogućnost "čizama na tlu“ u Iranu.

Izvori su rekli da rasprave o američkim pojačanjima idu dalje od dolaska grupe od više od 2000 marinaca koja sljedeći tjedan stiže na Bliski istok. Podsjetimo, SAD je naredio premještanje više od 2000 marinaca iz Japana na Bliski istok. Riječ je o borbenoj grupi koja je dio 31. ekspedicijske jedinice marinaca, snaga za brzi odgovor koje su obučene za kopnene i zračne borbe te logističku podršku. Pretpostavlja da će elitna jedinica vjerojatno biti zadužena za ponovno preuzimanje kontrole nad Hormuškim tjesnacem. Kroz to ključno područje prolazi velik dio svjetske opskrbe naftom, a nakon izbijanja sukoba, njime je zaustavljen brodski promet što je izazvalo globalnu gospodarsku nestabilnost.

Elitna jedinica sastoji se od kopnenih borbenih snaga s pješaštvom, oklopnim vozilima i topništvom, zrakoplovne grupe s helikopterima i borbenim zrakoplovima te logističkih i zapovjednih timova. Ona, također, ima ima iskustva u borbi protiv dronova. Marinci koji su krenuli krenuli prema Bliskom istoku na brodu USS Tripoli koji se obično raspoređuje uz dva amfibijska transportna doka, USS New Orleans i USS San Diego. Grupa će se pridružiti moćnim brodovima USS Gerald R. Ford i USS Abraham Lincoln koji su već raspoređeni u regiji, prema ranijim podacima The Telegrapha.