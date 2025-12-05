Incident u Francuskoj: Mornarica pucala na dronove iznad nuklearnog vojnog objekta

Francuska ratna mornarica pucla je na više dronova koji su uočeni iznad visoko osjetljivog vojnog kompleksa u kojem se nalaze francuske nuklearne podmornice, prenosi Politico na temelju informacija agencije AFP. Prema navodima AFP-a, pet dronova otkriveno je u četvrtak navečer iznad podmorničke baze Île Longue u Bretanji, na zapadu Francuske. Riječ je o ključnom strateškom vojnom objektu u kojem se nalaze balističke podmornice opremljene nuklearnim naoružanjem, temelj francuskog nuklearnog odvraćanja. Informaciju je AFP-u potvrdila žandarmerija, koja je dio francuske vojske.

Kako piše Politico, vojnici zaduženi za čuvanje baze otvorili su vatru na neidentificirane dronove. Međutim, još nije jasno jesu li letjelice oborene. Lokalno državno odvjetništvo potvrdilo je da je pokrenuta istraga, dok vojni izvori navode da operacije baze nisu bile ugrožene.

Francuski mediji podsjećaju da su dronovi u okolici baze primijećeni i prošlog mjeseca, iako tada nisu letjeli izravno iznad vojnog kompleksa. Île Longue, kao jedno od najčuvanijih mjesta u Francuskoj, već je godinama povremeno meta nepoznatih letjelica, čak i prije ruske invazije na Ukrajinu. Ovaj slučaj uklapa se u niz nedavnih upada dronova u zračni prostor NATO-a. Posljednjih mjeseci u Belgiji, Njemačkoj, Danskoj i Norveškoj primijećeni su dronovi koji su nadlijetali osjetljivu vojnu i civilnu infrastrukturu.

U Poljskoj su u rujnu dignuti borbeni avioni kako bi presreli dronove ruskog porijekla, što je u Europi protumačeno kao daljnja eskalacija hibridnog rata Vladimira Putina. Kako navodi Politico, francuske vlasti još nisu komentirale sumnja li se na određenu stranu ili aktera koji bi mogao stajati iza najnovijeg incidenta iznad jedne od najvažnijih nuklearnih lokacija u zemlji.