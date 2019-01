Sin (36) poludio kada je vidio ćufte za ručak, a tek onda uslijedila je prava drama

Otac i sin završili su na Prekršajnom sudu u Varaždinu zbog obiteljskog nasilja, a povodom tomu je poprilično neobičan.

Nikola (36) se nakon razvoda vratio u roditeljski stan, a budući da je bio nezaposlen i bez primanja nije mogao plaćati ni uzdržavanje djeteta koje je živjelo s njegovom bivšom.

Jedan dan se vratio kući iz grada i mrzovoljno upitao oca Vladu (63) što ima za ručak. Kada mu je ovaj odgovorio kako 'ima ćufte', sin je otvorio lonac i s gađenjem okrenuo glavu te promrmljao:

– Pa kakvo je to smeće.

No, nije stao na tome nego je uzeo lonac, otišao na balkon i s drugog kata istresao ćufte na ulicu.

Otac je tada poludio i zgrabio sina.

– Zgrabio sam ga rukom za lice i položio na pod pa su mi s glave opale naočale za čitanje. Pustio sam sina i htio sam podići naočale, ali on ih je namjerno zgazio nogom i krenuo prema svojoj sobi. Bio sam ljut pa sam ga prstima ćušnul po glavi, ništa strašno – rekao je on na varaždinskom sudu, piše Podravski.hr.

No, sin je završio na hitnoj gdje su mu dijagnosticirane lakše ozljede glave i prijelom zuba.

– Naprosto ne mogu shvatiti da bi se to dogodilo zbog toga što sam ga rukom uhvatio za bradu i usta – čudio se otac na sudu.

Sin je posvjedočio kako je s roditeljima sada u dobrim odnosima te da i dalje živi s njima u stanu u Varaždinu.

– Ovaj događaj iz srpnja prošle godine bio je iznimka. istina je da sam bacio hranu iz lonca, a to je onda isprovociralo moga oca koji me uhvatio za vrat i udario pa su mu naočale pale na pod. Da, zgazio sam ih, ali ne sjećam se jesam li to učinio namjerno ili slučajno. Ne znam jesam li potom ocu rekao da crkne. Ako jesam, to je bilo u afektu – rekao je on.

I otac i sin dobili su po 600 kuna kazne za nasilje u obitelji.

VIDEO Porez na imovinu: Razlozi 'za' i 'protiv'