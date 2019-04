Silovao partnericu i tjerao ju da se prostituira za 500 kuna u Čakovcu i Zagrebu

Zbog silovanja i poticanja na prostituciju Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je podiglo optužnicu protiv 57-godišnjaka. Partnerici koja je htjela prekinuti intimnu vezu s njim zaprijetio je da će njezine eksplicitne fotografije i videosnimke poslati obitelji i poslodavcu, da će ubiti nju i njenu obitelj i dići kuću u zrak. U više navrata ju je i fizički napadao i silovao, branio joj da izlazi i kontaktira s drugim osobama.

Pratio je kud se kreće i zabranio joj je da traži posao. Sve se to događalo od rujna 2016. do studenog 2018. godine u Čakovcu i Zagrebu. Tereti ga se i da je od siječnja 2017. do studenog 2018. godine na internetu objavljivao oglase za pružanje seksualnih usluga i dogovarao s većim brojem muških osoba da im žena za iznose od 500 do 1000 kuna pruža seksualne usluge u njegovom stanu u Čakovcu i u Zagrebu, što je ona u strahu i činila.

Primljeni novac je predavala 57-godišnjaku koji je na taj način stekao 100.000 kuna. - Okrivljenik se nalazi u istražnom zatvoru, a vijeće Županijskog suda u Varaždinu je prihvatilo prijedlog državnog odvjetnika i produljilo mu istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela - kažu u DORH-u.

