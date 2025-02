Sigurnost u školama je veća, ali i dalje se ne radi dovoljno na prevenciji rizičnih situacija

Pitanje sigurnosti najranjivijih članova društva nije nešto o čemu se trebalo početi razgovarati tek kada se dogodilo ono najgore, kada je u zagrebačkoj školi izgubljen jedan mladi život. Bivši 19-godišnji učenik Osnovne škole Prečko 20. je prosinca, zadnji dan nastave, netom prije početka zimskog odmora, ušao u školu i nožem usmrtio jedno dijete te ranio učiteljicu i troje učenika. Upravo je taj slučaj potaknuo sve češća izvješća u medijima o problemu sigurnosti s kojim se neprestano susreću školski djelatnici, a početkom siječnja usvojen je i Protokol o kontroli ulaska i izlaska u školskim ustanovama.

Pojednostavljena debata

Kako na pitanje sigurnosti gledaju pripadnici generacije Z, saznajte u drugoj epizodi Megafona xyZ, Večernjakove debatne emisije nastale od mladih za mlade.

U svakoj debatnoj emisiji sudjeluju dva tima, afirmacijski i negacijski, s po tri do četiri člana u ekipi. Struktura se temelji na pojednostavljenom obliku klasične debate. Odluku o pobjedniku donosi žiri sastavljen od Večernjakovih stručnjaka za pojedina područja, a katkad i uz sudjelovanje vanjskih eksperata. Suci ocjenjuju jasnoću i strukturu argumenata, korištenje dokaza, odgovaranje na protivničke argumente, završnu riječ i timski rad. U drugoj epizodi Megafona xyZ sudjelovali su članovi debatnog kluba zagrebačkog Ekonomskog fakulteta u sastavu Victoria Carmen Mariček, Dorotea Šafranić i Hanan Al Issa, koje su zagovarale afirmacijsku tezu, te studenti zagrebačkog Filozofskog fakulteta Josip Majsec, Carlo Kosijer i Mauro Perkov kao predstavnici negacijske strane. Ovoga su puta u žiriju bile večernjakovke Lana Kovačević, novinarka koja se bavi temama školstva i visokog obrazovanja, Stela Lechpammer, profesorica na Fakultetu političkih znanosti i urednica priloga Znanost, te Doris Kezić, voditeljica native odjela.

Teza oko koje se raspravljalo glasi "Novi protokol ulaska i izlaska u školske ustanove značajno poboljšava sigurnost djece i djelatnika". Prošlo je, podsjetimo, mjesec dana otkako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo spomenuti protokol, a izrađen je, kako se navodi, s ciljem osiguravanja veće sigurnosti u školskim ustanovama, odnosno osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima, zaštite učenika i svih radnika te prevencije mogućih situacija povećanog rizika. Njime se, među ostalim, propisuje kako ulazna vrata školske ustanove, kao i svi ostali ulazi ili izlazi, trebaju biti zaključana tijekom cijelog radnog vremena na način da su osigurani evakuacijski izlazi, osim u posebnim okolnostima koje odobri ravnatelj. Tijekom malog odmora učenicima nije dopušteno napuštanje školske ustanove, a tijekom velikog odmora osnovcima nije dopušten izlazak izvan vanjskih prostora školske ustanove. Roditelji mogu ulaziti samo u dogovorenom terminu uz prethodnu najavu ili na poziv, o čemu se obavještava radnik na ulazu.

– Donedavno smo mislili da prizori iz SAD-a, pa čak i iz Beograda, neće doći do nas, ali s ovim tužnim i tragičnim događajem u OŠ Prečko vidjeli smo da ne možemo i ne smijemo više zanemarivati ovu temu i ne možemo se praviti kao da nije tu. Zato nam je jako drago da smo napokon uveli neki novi protokol ulaska i izlaska unutar školskih ustanova. Mislimo da je on najefikasnije i najlakše provediv način kako da se poboljša sigurnost u ovakvom kratkom periodu i mislimo da upravo ti protokoli poboljšavaju prevenciju od samih napada, jer napadači više ne mogu tako jednostavno ući u škole. Uz to, podiže se svijest u društvu, ali i među samim djelatnicima i učenicima škole, da sada mogu i brže uvidjeti potencijalno rizično ponašanje pojedinaca – navela je afirmacijska strana.

Briga za mentalno zdravlje

– Ono što ovaj protokol zapravo čini jest jedino to da se može u nekim situacijama prevenirati napad, ali ne i situaciju u kojoj bi netko uopće htio počiniti napad ili u kojoj bi imao takve namjere, što zapravo dugoročno ne poboljšava stvari. On je zapravo samo mjera dodatnog osiguravanja škola, ali sam po sebi nije dovoljan da zaštiti učenike i nastavnike. Bez dodatnog ulaganja u brigu o mentalnom zdravlju i s ustavnim promjenama o načinu na koji se pristupa mentalnom zdravlju, kao i tretiranju onih koji imaju takve probleme, i dalje ćemo imati pojedince koji će htjeti počiniti napade. Razlog je upravo taj što se ništa nije napravilo da se poboljša pristup brizi za mentalno zdravlje ili se nisu uveli adekvatni načini kako bi pojedinac kroz neke institucionalne načine mogao sebi pomoći i uvidjeti adekvatnu alternativu za neku problematičnu situaciju u kojoj se nalazi. Protokol može prevenirati ulazak onih koji bi htjeli napasti, a da to nisu sami učenici, ali ne prevenira učenike da napadnu školu – istaknuli su pak s negacijske strane.

