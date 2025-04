Sigurnosni izazov stoljeća: Rim pretvoren u utvrdu - na oproštaju od Franje 170 delegacija

Više od 50 tisuća ljudi posjetilo je lijes s tijelom pape Franje u prva 24 sata otkako je poglavar Katoličke crkve prenesen iz Doma svete Marte u Baziliku svetog Petra. Nepregledne kolone vjernika nisu se smanjile ni tijekom noći pa su vatikanski dužnosnici umjesto plana da vrata zatvore u ponoć, odlučili vrata bazilike ostaviti otvorenima sve do pola šest ujutro, a umjesto u devet sati, prve posjetitelje danas su pustili već u sedam sati jer je red bio dug nekoliko stotina metara. Tijekom noći neumorno su radile i sve dežurne službe koje su tu od prvog dana.

Jedan od najvećih sigurnosnih izazova u ovom stoljeću očekuje sve talijanske i vatikanske službe, diplomati, policajci, specijalci, vatrogasci i tisuće volontera danonoćno rade kako bi sve bilo na vrijeme spremno za ispraćaj pape Franje koji je na rasporedu prekosutra u 10 sati na Trgu svetog Petra u Vatikanu. Pazi se na svaki detalj. "Na više mjesta postavili smo mobilne bolnice sa svom potrebnom skrbi za prvu pomoć, ispod šatora imamo kompletno opremljene ambulante, a ovdje su spremna i brojna vozila hitne pomoći, a naši vrijedni volonteri stigli su iz cijele Italije", doznali smo od jedne članice medicinskog osoblja.

Prolazeći vatikanskim ulicama primjećujemo da iz sata u sat raste broj posjetitelja, a s njima i mjere osiguranja. Za prilazak Trgu svetog Petra zasad je potrebno proći jednu policijsku kontrolnu točku, pregledavaju se torbe, kontroliraju tekućine i predmeti koji se nose, a za ulazak na sam trg i prema bazilici čekaju još dvije kontrole kao na aerodromu, potrebno je izvaditi sve stvari, proći rendgen i sigurnosni pregled, doduše uza sve to potrebno je izdvojiti i do tri-četiri sata koliko su nam neki od vjernika rekli da su čekali za doći do odra Svetoga Oca.

Na sprovodu se očekuje i 170 stranih delegacija, državnika, premijera i predsjednika, kao i kraljevskih obitelji. Dolazak u Vatikan najavio je i Donald Trump - bilo bi to prvo inozemno putovanje američkog predsjednika u inozemstvo u drugom mandatu. Stručnjak za protokol Zdeslav Perković smatra da iskusni vatikanski diplomati ništa neće prepustiti slučaju.

"Vatikanska diplomacija ne samo da je najstarija, nego je i najrafiniranija, riječ je od vrhunskim profesionalcima. Kao i u slučaju engleske kraljevske obitelji i ovdje se precizni planovi za slučaj smrti pontifexa, tj. poglavara Crkve prave još za vrijeme njegova pontifikata, a posebice kad se papa razbolio. Tada se i pisalo da se rade scenariji pogreba, no takvo što je uobičajeno" pojašnjava stručnjak i dodaje kako je riječ o golemom financijskom izdatku za Republiku Italiju.

"Već su aktivirane posebne jedinice, primjerice vatrogasne postrojbe u kojima su stručnjaci za nuklearne, biološke i radiološke prijetnje, na terenu je oko dvije i pol tisuće volontera i još 250 dodatnih zdravstvenih radnika. Dio sigurnosnog plana su i zone zabrane leta iznad Rima, Talijani već preusmjeravaju brojne letove s aerodroma Ciampino i Fiumicino, a i u rijeci Tiber patrolirat će posebna jedinica riječne policije te jedinice protiv kemijskih i bioloških prijetnji." ističe Perković.

Da je u Vatikanu svojevrsna smotra svih uniformi dežurnih službi uvjerili smo se i sami: od karabinjera, preko civilne zaštite iz Venecije, policajaca iz Lazija, preko liječnika iz Milana, do vatrogasaca iz Lombardije. Nad gradom neprestano kruže i helikopteri. Osim sigurnosnog, tu je i logistički izazov.

"Očekuje se gotovo 170 delegacija iz cijeloga svijeta koje će biti zastupljene na najvišoj razini, kao što će to biti i hrvatska delegacija koju čine premijer i predsjednik, što je i slučaj s nekim drugim državama. Još će milijuni diljem svijeta ceremoniju pratiti na malim ekranima. Događaj će se, naravno, odviti na Trgu svetog Petra na kojem se očekuje, prema procjenama 250 do 300 tisuća ljudi. Na poseban će se način ispratiti jednog velikog čovjeka, ali vjerujemo i prema želji Svetog Oca skromno i dostojanstveno" govori nam Tea Zupičić, otpravnica poslova u Veleposlanstvu Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, a koje je tik do središnjeg vatikanskog trga.

Prisjeća se Zupičić i suradnje s pokojnim papom. Raditi s njim bila je blagodat za diplomate, kaže. "Često smo se imali priliku susresti sa Svetim Ocem i uvijek ga pamtimo kao vrlo neposrednog i bliskog ljudima. Uvijek je bio nasmijan. Uvijek je našao neku lijepu riječ. Evo, čak i sad u ovim trenucima kada je njegovo zdravlje bilo narušeno i izlaskom iz bolnice opet je želio biti blizak ljudima." dodaje.

Građanima koji će se iz Hrvatske zaputiti na sprovod u veleposlanstvu savjetuju da redovito prate informacije na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Uz državnu delegaciju u Vatikan stiže i izaslanstvo s Kaptola, na čelu s kardinalom Josipom Bozanićem koji će sudjelovati i u konklavi koja će početi 5. svibnja. Unatoč ranijim najavama, vrhbosanski nadbiskup u miru kardinal Vinko Puljić potvrdio je za Radiopostaju Mir Međugorje da će i on sudjelovati u konklavama u kojima će se birati nasljednik pape Franje, prenosi Fena.

"Nisam do sada odlučio ići na sprovod jer sam čekao mišljenje liječnika. Jutros sam dobio mišljenje liječnika da mogu poći. Poći ću na izbor pape, ali na sprovod neću stići. Jutros sam dobio tu odluku liječnika, pa ću sve polako organizirati. Iako sam mislio da neću ići zbog svog zdravstvenog stanja, ali sad ću ipak pokušat biti prisutan barem u noveni molitve i za izbor pape" kazao je kardinal Vinko Puljić koji je najstariji od svih kardinala izbornika.

A oni posjetitelji koji već nisu kupili karte i rezervirali smještaj teško će uspjeti stići do Rima. Rijetke avionske karte prodaju se po vrtoglavim iznosima, a u rimskim hotelima i na ulicama najbolje se u praksi osjeti osnovni zakon tržišta, odnosno ponuda i potražnja. Tako su primjerice magneti od jednog eura od utorka od četvrtka skočili na četiri, krunice se prodaju i za 50 eura, za istu šestominutnu vožnju taksist je u utorak tražio devet, a sada nam vožnju nudi za 30 eura. Rijetki slobodni kreveti u smještaju također su trostruko skuplji u odnosu na prije nekoliko dana.

Što se tiče procedura oko sprovoda, vjernici će još sutra do kraja dana moći posjetiti papin lijes u Bazilici svetog Petra, prekosutra pak slijedi sprovod nakon kojega će u procesiji dugoj četiri kilometra papin lijes biti prenesen i pokopan u baziliku Santa Maria Maggiore gdje će papin grob, doznajemo u Rimu, vjernici moći posjetiti već od nedjelje ujutro. Za posjet će se zato od ponedjeljka zatvoriti Sikstinska kapela u kojoj će od početka svibnja početi konklava na kojem će 134 kardinala birati novog papu.