Šetala plažom pa na tlu ugledala poznato lice: Morala sam je zadržati

Žena iz Engleske šokirala se kada je bolje pogledala školjku koju je pronašla na jednoj britanskoj plaži.

Debra Oliver (60) šetala se sa svojim suprugom, s kojim je slavila 42. godišnjicu braka, po plaži u selu Winchelsea kada je na tlu pronašla neobičnu školjku.

Uzela ju je u ruke i shvatila da ju neodoljivo podsjeća na nekoga, a kada je bolje pogledala, vidjela je lik Osame bin Ladena.

Woman shocked to find seashell that looks like Osama Bin Laden https://t.co/ThEHyYg60k pic.twitter.com/uyy7CbbR5F