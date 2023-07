Šesti tjedan štrajka: Na sudovima će se obustaviti i hitni poslovi?

Šest tjedana. Odnosno štrajk sudskih službenika i namještenika ušao je u šesti tjedan, čime je postao najduži štrajk u Hrvatskoj. A pomaka nema. Vlada, premijer Andrej Plenković i ministar Ivan Malenica i dalje uporno ne čuju zahtjeve nevidljive vojske koja radi za 500-600 eura.

Nezadovoljni i dodatkom

Iva Šušković, predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) u ponedjeljak je za N1 kazala kako se razmišlja i o tome da se prestanu raditi i – hitne radnje. A ako je njihov štrajk koji je ušao u šesti tjedan do sada blokirao cijeli pravosudni sustav, bojimo se i pomisliti što bi se dogodilo kada bi se prestalo raditi potpuno. Premijer je u ponedjeljak kazao da ne zna zašto štrajk još traje pojasnivši da je i štrajkašima isplaćen dodatak od 100 eura i regres od 300, te da su na neki način već dobili tih 400 eura koje traže. S druge strane, isplata izvanrednog dodataka od 60, 80 i 100 eura, koji je odlukom Vlade dobilo 219.000 ljudi izazvala je val nezadovoljstva. Jer se ispostavilo da su ljudi očekivali dobiti plaću plus obećani dodatak, a to se baš nije dogodilo s obzirom na to da je visina dodataka ovisila o tome je li netko bio na bolovanju ili godišnjem. Uz to, ispalo je da se i na dodatak plaća porez, a ništa od toga nije bilo jasno komunicirano, pa je Ministarstvo pravosuđa zasuto pitanjima nezadovoljnih djelatnika. Pat-pozicija se nastavlja, spominje se i neplaćanje dana u štrajku, no ljudi koji štrajkaju smatraju da više nemaju što izgubiti.

– Svjesni smo da je sve ovo grozno prema građanima jer oni ne mogu ostvariti svoja ustavna prava kada dođu na sud. No s druge strane nas se ignorira, imali smo samo tri sastanka tijekom štrajka. Stoga, da, razmatra se da se prestanu raditi i hitne radnje jer ne znamo kako da nas više čuju. Najava da se dani u štrajku neće platiti neka su vrsta zastrašivanja, a ako bi to stvarno napravili, ugrozili bi nam egzistenciju. Šteta koja nastaje zbog našeg štrajka prelazi sve iznose koji bi nama trebali biti plaćeni – kaže Marija Paun iz SDLSN-a.

HOK: Odvjetnici najveće žrtve

U međuvremenu, hrvatska odvjetnička komora (HOK), navodi da su odvjetnici i njihove stranke najveće žrtve štrajka pa od Ministarstva financija traže da se najmanje dva mjeseca sve odvjetnike, odvjetniče vježbenike i zaposlenike odvjetničkih ureda oslobodi plaćanja doprinosa na plaće... S druge strane, štrajk uistinu paralizira rad sudova jer se velik broj rasprava odgađa, a sav taj nagomilani posao netko će morati nekad odraditi. Koliko je uistinu teško stanje u pravosuđu, možda najbolje svjedoči jedna crtica sa zagrebačkog Županijskog suda na koji je nedavno došlo dvoje novih sudaca koji nemaju svoje – zapisničare.

