Seppi i Hanni spašeni su iz romskih naselja, u skloništu čekaju udomitelje

Tri godine obilazili su sve nadležne institucije i upozoravali na grozne uvjete u kojima žive psi u romskim naseljima u Međimurju, kaže nam Aleksandra Hampamer iz skloništa za životinje Prijatelji Čakovec. Isplatilo se, dodaje, jer je 2018. godine ministar poljoprivrede konačno izdao naredbu o zbrinjavanju tih pasa, ali i financiranju projekta jer sklonište samo nije moglo pokriti sve troškove. Sedam godina već bore se s ljudima koji zanemaruju svoje pse, drže ih u uvjetima u kojima imaju malo šanse da prežive, a ne brinu se ni za njihovo zdravlje.

– Nakon ministrove naredbe počeo je projekt u sklopu kojeg smo u sklonište preuzimali pse iz romskih naselja na veterinarsku obradu. Sama obrada uključivala je čišćenje od unutarnjih i vanjskih parazita, liječenje svih bolesnih, cijepljenje protiv bjesnoće, mikročipiranje i kastraciju. Velika većina pasa na kraju je i zbrinuta u sklonište, a tek manji broj vraćao se u naselja. Sklonište je tada radilo preko svih granica kapaciteta jer je u naseljima pronađeno puno kujica sa štencima te bolesnih i ranjenih pasa. Prema procjenama u naseljima je tada bilo oko 2000 pasa, a velika većina bila je u katastrofalnom stanju što se tiče njege, zdravlja i dobrobiti – ističe Aleksandra Hampamer iz skloništa za životinje Prijatelji Čakovec. U proteklih sedam godina zbrinuli su preko 3500 pasa iz 12 romskih naselja.

– Najviše je bilo kujica sa štencima i samih štenadi, bilo je i jako puno velikih pasa, a među njima stotinjak staforda i pasa u tipu staforda. Među tim psima bilo je i dvadesetak kujica sa štencima, a njih je veterinarska inspekcija oduzela vlasnicima – govori A. Hampamer i dodaje da su štenad, na svu sreću, uspjeli udomiti.

Tih je godina bilo moderno imati staforda pa su i u romskim naseljima tada pratili modu. Baš kao i za većinu drugih pasa, ni o ovim psima se njihovi vlasnici nisu adekvatno brinuli. Zanemarivali su ih što se tiče zdravlja, a kršili su i sve propise i Pravilnik o opasnim psima koji propisuje da psi u tipu bull terijera koji ne potječe iz uzgoja, odnosno nemaju rodovnicu, moraju biti kastrirani. Ovi psi nisu bili kastrirani pa su se u romskim naseljima i razmnožavali. Neki od njih zbrinuti su u posljednji tren. A. Hampamer pamti neke od pasa koji su u sklonište došli u izrazito lošem stanju, zanemareni i teško bolesni.

Foto: Privatna arhiva

– Jedan od najgorih slučajeva koje pamtim je pas Seppi. On je pronađen u romskom naselju Piškorovec u katastrofalnom stanju. Bio je gotovo bez dlake, tijelo mu je bilo puno otvorenih rana, i fizički i psihički je bio na izmaku snaga. Imao je uznapredovalu šugu, demodex, gljivice, alergiju i infekcije po čitavom tijelu. Koža mu je pucala na svaki dodir i stalno je krvario. Liječenje je trajalo gotovo godinu dana i Seppi je sada dobro – opisuje nam Aleksandra. Seppi je i dalje u skloništu, ima sedam godina i divnu narav. Ne traži puno, čist je i uredan, obožava svoj krevetić i jako voli ići u šetnje s volonterima.

Foto: Privatna arhiva

Hanni je u romsko naselje stigla iz neregistrirane uzgajivačnice. Naravno, uzgajivač je nije poklonio, već prodao. Njega su iz čakovečkog skloništa prijavili Državnom inspektoratu, a Hanni su spasili život.

– Ona se u romskom naselju parila, a kad je došlo vrijeme, nije se mogla ošteniti pa su nas zvali da pomognemo. U veterinarskoj ambulanti jedva su joj spasili život. Štenci su u njoj već bili truli i Hanni je bila u sepsi. Pothranjena i šugava, gotovo je odustala od života. Mjesecima smo se borili za nju i uspjeli – ističe A. Hampamer. Hanni sada ima osam godina, jako je draga, obožava šetnje, a dobra je i s drugim psima. Zato se svi nadaju da će joj ipak netko otvoriti vrata svog doma i pokazati kako žive kućni ljubimci.

Neke od staforda preuzetih iz romskih naselja uspjeli su udomiti, no u skloništu Prijatelji Čakovec trenutačno ih je još 60. S ljudima su ovi psi uglavnom savršeni, no dosta ih se ne slaže s drugim psima. I upravo je to prepreka za njihovo udomljavanje.