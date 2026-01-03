Naši Portali
POVRATAK DISCA

Groove koji traje: tko ne bi zaplesao na 'Fantasy', 'YMCA' ili 'That's the Way'

Autor
Robert Bubalo
03.01.2026.
u 16:40

Sve češće vam se događa da upalite radio i sa zvučnika drnda neki stari disco hit iz sedamdesetih ili osamdesetih godina? Da, disco muzika je ponovno in, a ovo je priča iz Večernjakova Godišnjaka koja će vam objasniti zašto disco nikada ne umire

Teško je objasniti fenomen disca generaciji koja ga nije doživjela i koja odrasta u posve drukčijem ambijentu: danas se u klubovima gotovo i ne pleše, već se grli, urla na narodnjacima i domoljubnim rock koncertima, ili se pak frankenštajnovski trza na Ultrama i sličnim partyjima. Dobrog starog plesa nema ni na privatnim proslavama, svadbama, koncertima; zamijenile su ga karaoke. Ples je izopćen poput brojnih drugih pojava koje su u osamdesetima bile u modi, sjetite se samo toplesa, flerta, čak i dobrog starog humora, neopterećenoga političkom korektnošću. A gdje su tek nestale društvene vrijednosti kao što su estetika umjerenosti, sekularna javnost, kolektivna solidarnost, bonton.

RI
risingsun
18:15 03.01.2026.

Danas vise nego ikada ljudima treba upravo glazba o kojoj se tako lijepo pise u ovom tekstu.

