Projektom 'Zajedno za bolje sklonište' obnavlja se 48 dvorišta za pse

U čakovečkom skloništu za životinje Prijatelji, koje vodi udruga Prijatelji životinja i prirode, zaštitarsko-ekološka udruga iz Čakovca, tijekom 24 godine rada spas su pronašli deseti tisuća napuštenih, bolesnih i ozlijeđenih pasa. Među njima i psi spašeni iz romskih naselja Međimurja. Već osmu godinu ovo sklonište sudjeluje u projektu kastracije, čipiranja, cijepljenja te liječenja bolesnih pasa, a kroz sklonište je za to vrijeme prošlo 3150 pasa iz romskih naselja. Neki od njih nakon oporavka vraćaju se svojim vlasnicima, a neki ostaju u skloništu do pronalaska novog doma. Zbog toga su u skloništu 2018. godine, kad je projekt i počeo, sagradili 48 novih dvorišta. Sva su dotrajala pa su nedavno pokrenuli projekt "Zajedno za bolje sklonište".

– Želimo osigurati psima da se ne ozlijede, da su sigurni i da im je lijepo dok su kod nas. A dvorišta su već jako dotrajala, materijal je uništen od njihove mokraće i učestalog čišćenja, neki psi i trgaju sve oko sebe. Sve je to razlog zašto su dvorišta pohabana i zašto ih obnavljamo – govori nam Aleksandra Hampamer, predsjednica udruge Prijatelji životinja i prirode. U skloništu je ukupno 250 dvorišta, neka su obnovljena prije dvije godine, a zapravo uvijek nešto obnavljaju, ističe. No ovih 48 dvorišta vapi za hitnom obnovom. Posebno i zbog toga što se projektu zbog kojeg su sagrađena ne nazire završetak. Pse koje odvedu iz romskih naselja vlasnici vrlo brzo zaborave, a na njihovo mjesto dođu novi za koje se jednako tako ne brinu. Kako to izgleda, najbolje se vidi i u primjeru koji ističe A. Hampamer – jednom stanovniku romskog naselja do sada su oduzeli 16 pasa. S obzirom na to da za neodgovorne vlasnike nema posebnih sankcija, neke od njih ne mogu se ni provesti, s iste adrese mogao bi vrlo brzo i 17. pas završiti u skloništu.

Dugo su tražili tvrtku koja je spremna odraditi sve što su zamislili, a uz to da može raditi u posebnim uvjetima. Naime, u svim dvorištima žive psi i u skloništu nemaju neki rezervni prostor u koji bi ih mogli odjednom izmjestiti i isprazniti sva dvorišta.

– Pse pomičemo kako se koje dvorište napravi, a stavljamo ih u privremene boksove – kažu iz skloništa. Trenutačno se u projektu "Zajedno za bolje sklonište" obnavlja dvadeset dvorišta, a zahvaljujući donatorima uspjeli su skupiti dovoljno novca za obnovu 27 dvorišta. Jedno dvorište košta ih 1690 eura, a cijeli projekt 81.120 eura. U akciji "Valentinovo za prijatelje" otkrivanjem puzzli ispod kojih se skrilo jedno dvorište uspjeli su skupiti iznos za njegovu obnovu.

Dvorišta u kojim borave psi imaju oko 30 metara četvornih, u dijelu koji je pod krovom smještene su kućice, a dio dvorišta je ispust u kojem se psi igraju, šeću, odmaraju kad nisu u šetnjama. Rekonstrukcijom će biti uklonjeno sve što je trulo, zazidat će se betonski parapeti visine od 40 do 100 cm, ovisno o dijelu boksa, a postavit će se i nove mreže, na kojima se psi neće moći ozlijediti. Svako dvorište dobit će i nova vrata, stara se ne mogu iskoristiti jer su gotovo sva trula, a istovremeno će se obnovom osigurati i bolja odvodnja vode iz dvorišta. Tako se u njima više neće zadržavati kiša, ali ni voda kojom se dvorišta peru.

U jednom od najvećih skloništa u Hrvatskoj svakog je dana oko 500 pasa. Prošle je godine sigurno mjesto do odlaska u novi dom pronašlo 835 pasa, a njih 847 imalo je sreću pa je i udomljeno. Od početka ove godine u azil je stiglo 88 novih pasa, a 115 ih je iz azila udomljeno. Želite li sudjelovati u projektu "Zajedno za bolji dom", sve informacije možete pronaći na Facebook stranici skloništa.