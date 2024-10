Kombajnom odsjekao kujici zadnje noge, ostavio je u polju i nastavio sa žetvom

Kujica Nana, kojoj je kombajn u žetvi kukuruza odrezao obje zadnje noge, uginula je u veterinarskoj ambulanti. Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila postojanje elemenata kaznenog djela i protiv počinitelja podnijela je kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, odgovaraju nam iz Policijske uprave međimurske.

Sve se dogodilo u nedjeljno jutro, kaže nam svjedok koji je sjedio i gledao kombajn u žetvi kukuruza na polju uz romsko naselje Kuršanec.

– Čuo sam neki vrisak s polja, učinilo mi se da je dječji glas. Potrčao sam prema kombajnu, vidio sam vozača koji je izišao i nešto gledao. Vidio sam da je zahvatio psa. No, on se vratio u kombajn, pokrenuo ga i tada su kujici odrezane obje zadnje noge. Mislim da joj je i rep bio odrezan, kao i uho. Čovjek je dalje nastavio raditi, nije se više niti okrenuo – ispričao nam je. Kaže, kujici nije mogao sam pomoći, bila je jako ozlijeđena i sve to je grozno izgledalo. Otrčao je po brata, zvali su i sklonište Prijatelji Čakovec. Stigli su i oni i policija, a psa su odveli veterinarima. Čovjeka koji je bio na kombajnu ne pozna, kao ni vlasnika kujice, iako je otišao do njega i ispričao što mu se dogodilo. U dvorištu iz kojeg je Nana stigla u polje na drugom kraju naselja ostalo je njezino štene.

– Poziv iz romskog naselja Kuršanec da je vozač kombajna namjerno pregazio kujicu stigao je u 11.45 sati. Prevezena je u Veterinarska ambulanta Mr. Kvakan gdje joj se pruža prva pomoć. Odsječene su joj obje zadnje noge. Ne znamo hoće li preživjeti jer su ozljede teške – potvrdila nam je isti dan Aleksandra Hampamer. No, jutro kad je trebala ići na operaciju, amputaciju ostataka nogu, Nana nije dočekala. Pokušavali su zbrinuti štene koje je iza nje ostalo, ali vlasnik ne želi ni čuti. Njegova će djeca, kaže on, plakati ako im se uzme štene.

Iz PU međimurske će, osim prijave protiv 58-godišnjaka osumnjičenog za kazneno djelo ubijanje ili mučenje životinje, nadležnom državnom inspektoratu proslijediti zahtjev za utvrđivanjem odgovornosti vlasnika psa.