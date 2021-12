Selak Raspudić: Vučić je prema Plenkoviću mala maca, može samo učiti od njega

Mostova Marija Selak Raspudić gostovala je u večerašnjoj emisiji RTL Danas gdje je komentirala ''dug i zahtjevan proces'' prebrojavanja potpisa referendumske inicijative.

- Zato ni jedna inicijativa ranije nije izašla s konačnim brojem. Trebalo im je otprilike mjesec dana da bi to mogli reći hrvatskim građanima. Mi smo sada u fazi prikupljanja lista i prebrojavanja potpisa - komentirala je inicijativu protiv COVID potvrda i stožera.

Iako je kazala kako bi bilo ''neozbiljno istrčavati dok nisu pregledali i prikupili barem osnovne podatke'', naglasila je kako se radi o 'rubu' 368.000 potpisa.

- To što je nama postalo normalno da nam treba puno više od onoga što je propisano zakonom zato što već svi pretpostavljajuća će se predbaciti velik dio potpisa prebaciti zato što je uobičajena praksa da se referendum od strane Vlade pokušava srušiti na bilo koji način. To je jedna druga priča - govori.

Objasnila je kako su ''svjesni da imaju posla sa strankom koja je presuđena za korupciju te su svjesni onoga što se događalo s referendumskim inicijativama ranije''.

- Već sada kada vidite kako je premijer podivljao, doslovce izgubio živce, na spomen MOST-a i činjenicu da smo uspjeli prikupiti potpise, pokazuje da očito imamo razloga da da sumnjati hoće li se referendumska inicijativa uspjeti održati, pogotovo ako imate u vidu da je on rekao jednu skandaloznu stvar, a to je da će bez obzira na ovaj referendum, tu više nije bitan MOST, bitna je volja hrvatskih građana koji su mu jasno poručili da žele da ih se pita o COVID potvrdama da žele da ih se pita o stožerokraciji, da on neće promijeniti način upravljanja ovom pandemijom. Dakle mogu reći samo da Aleksandar Vučić može učiti od njega. On je prema njemu gotovo mala maca - govori Selak Raspudić.

>> VIDEO Selak Raspudić: Nakon što smo neopravdano diskreditirani, doživjeli smo snažan odaziv građana na naš referendum

Sami će pregledati potpise i izbaciti sve koji budu izgledali nevaljalo.

- Ako su nečitki, ako su dupli, tako da bi onaj broj s kojim bismo izišli mogli osigurati od naknadnog prebrojavanja u smislu toga da se može odbaciti što manji broj potpisa. Dalje je naravno na institucijama, a imamo opravdanog razloga sumnjati u njihovo djelovanje s obzirom na sve najave i nervozu koja se diže od premijera kada govorimo o temeljima demokracije - smatra.

- Premijer Plenković izjavom da bez obzira na referendum neće promijeniti način upravljanja ovom pandemijom i činjenicom da ignorira već izraženu volju građana da ih se pita o načinu upravljanja pokazuje sigurno diktatorske osobine i svi građani Republike Hrvatske u ovom trenutku bi trebali biti izrazito zabrinuti - dodala je.

Dotaknula se i odluke Ustavnog suda prema kojoj COVID potvrde nisu neustavne.

- Znamo tko u njemu drži većinu, ali čak i kada je takav Ustavnu sud dao packu Stožeru u načinu donošenja odluka, vidimo da nitko više ne može sakriti njihovu nestručnost i netransparentnost. Istodobno kada govorimo o COVID potvrdama, ako pročitate službenu uputu HZJZ u njoj ćete pronaći informaciju koja kaže da one nisu donesene u skladu s epidemiološkim preporukama. Dakle, Hrvatskom upravlja jedno tijelo koje je nestručno, u njemu sjedi više ekonomista, pravnika, čak i semiologa i fizičara nego doktora medicine - kazala je Mostova zastupnica te je spomenula pozitivni primjer Švicarske.



- Imamo posla s nekim tko je na razini dječjeg vrtića pa sada ima nebulozne izjave i vrijeđa sve oko sebe jer smo prikupili potreban broj potpisa ili s nekim, kažem, od koga Aleksandar Vučić ima još dosta toga za naučiti - zaključuje.

>> VIDEO COVID potvrde nisu protuustavne. Šeparović: Naložili smo da ubuduće Stožer mora obrazložiti svaku odluku