Selak Raspudić: Umjesto da kao ostali političari kupujem stanove pa ih iznajmljujem, ušteđevinu sam uložila u političku borbu

Gošća podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a saborska zastupnica i kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Zagreba Marija Selak Raspudić odbacuje prozivke da je serijska kandidatkinja i kaže da je to Ivana Kekin koja se natjecala na svim izborima, kao i predsjednik Republike koji je htio biti premijer i premijer koji je sudjelovao na europskim izborima. Motiv za sudjelovanje na izborima za gradonačelnika je, kaže, to što nema ništa prirodnije boriti se za svoju ulicu, kvart i grad. Za kandidate koji dolaze na liste iz ulice u kojoj živi,a za koje konkurenti kažu, da ih je morala hvatati lasom, Selak Raspudić kaže da su to gluposti i da je ponosna na to što su ljudi s kojima se druži odlučili politički aktivirati i nešto promijeniti.

- Mi smo jako ponosni što uz nas stoje i mnogi ljudi iz naše ulice jer tako počinje prava lokalna politika odozdo. Mi smo ljudi koji su zajedno u parku. Mi smo ljudi koji su se zajedno borili da nam se daje rasvjeta u tom dječjem parku, da se djeca mogu igrati i kad padne sunce - rekla je Raspudić.

Nikome, kaže, nije uvjetovala da uđe u stranku Nezavisna lista Marija Selak Raspudić koja je najpogdnija za političko djelovanje, ali planira joj u nekom trenutku promijeniti. Za kritike da su joj na listama i ljudi iz Bandićeve stranke kaže da joj ne smeta što su neki pojedinci koji rade kvalitetno nekad bili u Bandićevoj stranci, a sada su kandidirani za vijeće gradskih četvrti ili mjesnih odbora. Dodaje i da Tomašević ima dva Bandićeva pročelnika, a HDZ-ov Mislav Herman s njim je bio u koaliciji.

- Meni je simpatično da uza sve te činjenice netko hoće pokušati mene povezati s Bandićem, ali to je u nedostatku argumenata. Isto tako ću naglasiti da ja nisam došla svoje politike prodavati na razini nekog moraliziranja pa bi sad mene mene trebalo kvalificirati ili diskvalificirati što sam bila ili nisam bila s Milanom Bandićem, premda mi ovdje u odnosu na njih može biti prednost.

I uhićenog Kostu Kostanjevića iz afere hipodrom Selak Raspudić navodi kao primjer bivšeg SDP-ovca koji je radio s Bandićem, a radio je u vrijeme vlasti Možemo. Na pitanje sumnja li kao neki drugi protukandidati da sve seže do vrhova vlasti i samog Tomaševića, poziva da institucije odrade svoj posao. - Pa, mislim ja nisam netko tko treba tu sumnjati. Postoje institucije Republike Hrvatske koje odrađuju taj posao i koje će to provjeriti. Ono što je sigurno da on ima jedan tip zapovjedne odgovornosti - objasnila je.

Ankete joj daju najbolje šanse za prolazak u drugi krug i Selak Raspudić misli da je onda sve moguće jer Tomaševiću najviše odgovara HDZ-ov kandidat ili onaj koji pripada Bandićevim strukturama. - Kada dođe netko tko nema taj teret na svojim leđima, onda se potpuno drugačije miješaju karte. I onda možemo doista postaviti pitanja o tome kako se upravljalo gradom Zagrebom - kazala je Selak Raspudić.

U drugom krugu, kaže, za nju će glasati građani koji nisu za Tomaševića i koji misle da on ne upravlja dobro Zagrebom. U slučaju da njezina stranka bude zastupljena u Skupštini da može utjecati, neće koalirati niti pružati podršku Možemo i SDP-u. Isto se, kaže, odnosi i na koaliciju na državnoj razini u slučaju parlamentarnih izbora. Selak Raspudić kaže da je ona za njih spremna sutra, ali da će se Domovinski pokret I HDZ držati zajedno dokle god mogu te da je gotovo sigurna da HDZ neće četvrti put doći na vlast.

Na pitanje je li Tomaševićeva vlast bolja od Bandićeve odgovara - ni jedna ni druga nisu dobre za Zagreb. - I to ne bih na takav način parirala. Dakle, jasno je zašto Bandić nije bio dobar za Zagreb. Zato je i trebala Zagrebu promjena. Ja sam isto snažno zagovarala promjenu i nikako nisam suglasna sa Bandićevim modelom upravljanja gradom Zagrebom. Međutim, isto tako mislim da Tomislav Tomašević ne upravlja dobro Zagrebom i da se ova vlast nije pokazala kao sposobna - kazala je.

Na prigovore da se nikad nije bavila gradskom politikom kaže da za posao gradonačelnika nekoga sigurno ne kvalificira da je ležao na nekoj cesti ili se vezao za neko drvo već da pronađe ljude s kojima može kvalitetno upravljati Zagrebom. Što se ideologije tiče, kaže da je ona bitna jer građani trebaju znati što zastupa njihova gradonačelnica, ali misli da ne smije, poput Tomaševića, zabranjivati zastave Hoda za život. - Smatram da gradonačelnik Grada Zagreba, dakle jednog grada nije netko tko tu treba postupati kao ideološki komesar - objašnjava.

Znači, to je drugo pitanje. To je pitanje izvršne vlasti. Sve ono što je u skladu s Ustavom i zakonom nije na gradonačelniku svih građana Grada Zagreba, on više nije stranačka osoba, da procjenjuje da li njemu odgovara ili ne. Isto tako bi, kaže, dopustila Trnjaske krijesove kojom se obilježava oslobođenje Zagreba od fašizma, ali kao gradonačelnica na njih ne bi išla jer je u hrvatskom političkom kontekstu antifašizam jednako komunizam.

- Ja sam dosljedno antitotalitarno orijentirana i to sam zagovarala od početka svog političkog djelovanja. Da to kažem vrlo jednostavno - 41. bi me uhitili jer sam tolerantna. 45. bi me također uhitili jer sam tolerantna - kazala je Raspudić.

Kaže i da zbog pola milijuna građana koji će doći na koncert Thompsona kao gradonačelnica došla na koncert jer smatra da bi to bila dobra poruka. Ne kritizira, kaže, Tomaševića što neće ići jer je to njegovo pravo. Ali, dodaje, gradonačelnik nema pravo zabranjivati nešto jer se s tim ne slaže. Svaki izlazak na izbore košta, a Selak Raspudić kaže da sve financira sama, za razliku od nekih drugih pa je samo u predsjedničke izbore uložila 40 tisuća svojih eura.

- Zato mi je smiješno slušati da netko stoji iza mene. Kada bi netko stajao iza mene, onda sigurno ne bih davala svoju ušteđevinu. Umjesto da kupujem novi auto ili stanove, kao što je to trenutno popularno u politici pa ih onda iznajmljujem, ja sam uložila u borbu za političku budućnost svoje zemlje i to je bio moj izbor.

Za te izbore dobila je najviše donacija - 75 tisuća eura, ali kaže da nikome ništa nije ostala dužna. Selak Raspudić kaže da je politika isplativija od znanosti nakon povišica, ali da ni ona ni suprug Nino Raspudić s kojim zajedno od Sabora dobiva oko osam tisuća nisu tu zbog novca. Razumije, kaže, ljude što su ljuti na političare jer im nisu omogućili da dovoljno kvalitetno mogu živjeti od svog rada. - U jednom trenutku je bilo više na fakultetu nego u politici, pa smo bili i dalje u politici, a nismo bili na fakultetu - zaključila je.

