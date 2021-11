Selak Raspudić: Svatko ima pravo birati hoće li se cijepiti, a Tomašević nema upravljački kapacitet

MOST-ova zastupnica Marija Selak Raspudić gostovala je danas u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2, gdje se dotaknula novih mjera, sukoba između Milanovića i Banožića, ali i kolumne Borisa Dežulovića.

- Moramo se fokusirati na neinvazivne testove, pljuvačkom, a ne guranjem štapića u nos koji izazivaju nelagodu. COVID potvrde aktiviraju brojne etičke probleme, jer građani koji nemaju novaca za testiranja u lošijoj su situaciji od onih koji imaju novaca. U zdravstvenim ustanovama treba testirati sve, a kada govorimo o ustanovama poput škola treba testiranje, ali u redu je dok je besplatno. Mi kritiziramo mogućnost da potvrdu može dobiti samo oni koji su preboljeli ili cijepljeni, dakle građani gube mogućnost izbora, kazala je.



Smatra da se ne može vršiti prisila da se netko cijepi.



- Zalažem se za to da svatko ima pravo izabrati hoće li se ili neće cijepiti, dobro je da građani imaju izbor. Ne vjerujem u teorije urote, jer je ovo cjepivo najbolje što je znanost u datom trenutku mogla ponuditi građanima. Ne dijelim medicinske savjete, niti sam epidemiologinja, ne želim ovom temom koja izaziva podjelu u društvu, skupljati simbolične bodove. Ovo nije pitanje za ili protiv cijepljenja, ovo je pitanje izbora, kazala je.



- Mi kao saborski zastupnici nismo ugroženi, mi primamo plaću, možemo ostati kući, i lako nam je biti hrabar, ali pitanje je može li onaj tko nije u privilegiranom položaju o tome odlučiti. Nitko od nas ne smije ugrožavati druge širenjem virusa, to je kazneno djelo. Mene nitko ne treba uvjeravati da bolest postoji, poručila je.

Što se tiče sukoba između Milanovića i Banožića, Selak Raspudić smatra da se radi o sukobu temperamenata.



- Ovaj sukob nije ravnopravan. Milanović je već dugo u politici i puno dominantnija figura od ministra obrane, pa vježbati moć nad ministrom obrane, koji je relativno nov u politici, na tako visokom mjestu, nije neki težak posao. Vojnik pak ne smije progovarati iz stranačke perspektive, a drugo je pitanje vojne znanosti. Tu se trebamo koncentrirati, jer mnogi problemi, od nabave zrakoplova, do pitanja ovlasti i autoriteta, proizlaze iz toga što nemamo autonomnu vojnu znanost. Naše vojno sveučilište nje se osamostalilo, ovisi o drugima, ne proizvodimo ozbiljne znanstvene kadrove kada govorimo o vojsci, rekla je.



Kazala je da je pogrešno u njegovoj komunikaciji podcjenjivanje sugovornika, je postiže se kontraefekt. Jer, tu može propustiti priliku da ukaže da važne propuste od strane HDZ-a u skrbi za vojsku.

Tekst Borisa Dežulovića o Vukovaru smatra kako svi imaju pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, ali je za nju taj tekst uvredljiv.

Za tekst Borisa Dežulovića o Vukovaru rekla je da je najlakše tako - opsovati Vukovar i dobiti čitan tekst.



- Pokazao je i bešćutnost, uvrijedio sve žrtve. Ta pitanja moramo riješiti da bi rane zacijelile i da ljudi nastave dalje, rekla je.

U politiku je ušla jer želi nuditi rješenja za koja smatra da su bolja.



- Biti oporba znači nuditi rješenja, mi smo prvi nudili rješenja obnove Banovine, nudili smo alternativni model, u svakom trenutku se nude rješenja. I za Nacionalni plan oporavka i otpornosti upozorila sam premijera da nije uveo ravnopravnost spolova jer je to ključni faktor koji mora uvesti ako želi povući novce iz EU-a. Nije besmisleno biti u oporbi, puno mojih prijedloga je uvaženo, ali poruka se šalje javnosti - mi smo to smislili, nikada se ne daje zasluga onome tko je na tome radio. Postoji oporba, postoji alternativa, druga rješenja, naglasila je.



- Moramo povećati produktivnost rada, neka se poveća neoporezivi dio na 5000 kuna, i dugoročno se to može reformama, rezanjem javnog sektora... Ovo je hvaljenje iz tuđeg džepa. Ne možemo pljeskati premijeru što je rekao nekome drugome da će to platiti. Ako smo imali situaciju u kojoj smo mogli apsorbirati sredstva iz EU-a kako bismo obnovili Zagreb i Banovinu, idući proračun temeljimo na projekciji i privlačenju tih sredstava, a nitko nije odgovorao za činjenicu da ova sredstva nisu povučena. Živimo na dug, nalazimo se u teškoj ekonomskoj situaciji, nadodala je.



Potpisala je referendumsku inicijativu "Zaštitimo hrvatsku kunu", jer se zalaže za to da narod ima više mogućnosti odlučivati o bitnim odlukama za hrvatsko društvo.



Selak Raspudić komentirala je i upravljanje Zagrebom te kazala kako se nije dogodila promjena kojoj su se svi nadali.



- Neke su stvari isključivo pogreška gradonačelnika Tomislava Tomaševića, nemaju veze s Milanom Bandićem. On nema dovoljan upravljački kapacitet.



Kritizirala je i ukidanje mjere roditelj-odgojitelj, jer su se, među ostalim, ljudi su se zaduživali, računajući dana tu mjeru do 15. godine djetetova života, a uz to su "istjerani na na cestu, rečeno im je da upišu djecu u vrtiće, a u njima nema mjesta".

