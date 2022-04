Šefica povjerenstva za sukob interesa: Paladina nam se javio prije popunjavanja imovinske kartice

Ministar graditeljstva Ivan Paladina se prilikom popunjavanja imovinske kartice konzultirao s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa, rekla je Hini predsjednica povjerenstva Nataša Novaković u četvrtak te potvrdila da su protiv njega jučer primili dvije prijave.

"Povjerenstvo je jučer dobilo dvije prijave protiv ministra Paladine koje se odnose na to je li trebao obveznice prijaviti u imovinsku karticu kao obveznice ili kao potraživanja, onako kako ih je naveo", kazala je Hini Novaković.

Jedna je prijava anonimna, a druga nije, a obje se, kako je naglasila, odnose na to je li ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Paladina trebao prijaviti obveznice, a ne potraživanja.

Po njezinim riječima, ministar se nakon što je stupio na dužnost, a prilikom popunjavanja imovinske kartice, oko toga konzultirao s povjerenstvom.

"Povjerenstvo je bilo upoznato i s obveznicama i s potraživanjem koje je proizašlo iz tih obveznica, i zapravo je naše razmišljanje bilo da ih prijavi na način na koji ih je on i prijavio u imovinsku karticu, odnosno, kao potraživanja. Dakle, on se s nama savjetovao prije nego što je popunjavao imovinsku karticu", kazala je Novaković.

"Imamo dvije prijave, to je činjenica, a isto tako je činjenica da smo sa svime time mi bili prije upoznati, da je on došao k nama prije i pitao što da stavi u imovinsku karticu, da smo mu mi rekli što bi bilo možda ispravnije da stavi, i da je to on i napravio", pojasnila je.

Povjerenstvo će nakon prikupljanja podataka utvrditi postoje li pretpostavke za pokretanje postupka.

Na sjednici u petak, povjerenstvo će na zahtjev ministra Paladine dati mišljenje u vezi njegova postupanja kad je riječ o bivšem vojno-hotelskom kompleksu Kupari.

Paladina, naime, uz ostalo, ima i 10 posto dionica "Kupari Luxury Hotels", a najavio je da će prijenos upravljačkih prava obaviti u zakonskom roku, kao i kod tvrtke "Delta savjetovanje", čiji je stopostotni vlasnik.

